Sebbene i tempi che corrono non siano quelli di feste o ritrovi con gli amici, questa idea potrà comunque tornare utile. Dopo una stressante giornata di lavoro, con la primavera che avanza, fa piacere rilassarsi sul balcone e godersi il tramonto, gustando un aperitivo.

Se magari è avanzato un po’ di vino rosso, anche di qualche giorno, allora l’idea proposta è perfetta.

Ecco l’aperitivo fresco, gustoso e veloce, che evita lo spreco.

Ingredienti e procedimento

Occorre solo del vino rosso, un paio di lime, un po’ di zucchero e qualche cubetto di ghiaccio, per fare un’ottima sangria alla brasiliana. L’aperitivo proposto è proprio questo: la sangria alla brasiliana. Una sangria istantanea, si può dire. Ecco come fare.

Trasferire il vino rosso, circa un litro, in una bottiglia di plastica. Spremere i due lime, o un limone, e versare il succo nella bottiglia. Poi aggiungere due cucchiai abbondanti di zucchero. A questo punto tappare bene la bottiglia e sciabordarla per cinque minuti. Farla riposare in frigo per altri cinque minuti e poi ripetere l’operazione, agitandola bene.

Riempire un bicchiere con del ghiaccio tritato, o con dei cubetti, e versarci la bevanda. Il risultato sarà sorprendente.

Il relax della sera avrà tutto un altro sapore.

Evitare lo spreco

Questo aperitivo non è soltanto rinfrescante e gustoso, ma evita di sprecare il vino che spesso avanza. Oltretutto è velocissimo da preparare, occorrono soltanto dieci minuti.

La bevanda ottenuta può essere conservata in frigo per due o tre giorni. Basterà semplicemente agitare nuovamente la bottiglia, prima di servire l’aperitivo, e la sangria alla brasiliana sarà come appena fatta. Anzi, forse anche più buona.

Non servono sempre molto tempo e conoscenze specifiche, per preparare cose buone. Inoltre imparare a riutilizzare gli avanzi in modo divertente, è un ottimo metodo di risparmio.

Per alleviare la noia di questo periodo, non resta che bere un bel bicchiere di sangria alla brasiliana.

