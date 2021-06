Con le belle giornate estive e con le vaccinazioni tutti vogliamo uscire e respirare un’aria diversa. Non c’è niente di più bello che passare le giornate al mare e in compagnia dei nostri amici. Intorno alle ore 18.00 iniziano gli aperitivi. Non vedevamo l’ora che i bar e i locali tornassero ad essere aperti!

E se l’aperitivo lo facessimo a casa? Magari un aperitivo diverso che abbia un tono di freschezza?

Uniamo l’aperitivo a un dolce fresco e il gioco è fatto. In questo articolo proponiamo il semifreddo al Bellini, il noto prosecco alle pesche. Ecco l’aperitivo dolce e fresco da fare in casa pronto in pochi minuti e facilissimo da preparare che farà impazzire tutti.

Ingredienti

Preparare il semifreddo al Bellini è molto semplice e ci vorranno pochi minuti. Vediamo allora quali ingredienti ci occorrono per circa 8 persone:

a) 700 gr di pesche;

b) 2 uova;

c) 140 gr di zucchero;

d) 300 ml di panna fresca;

e) 3 cucchiai di prosecco;

f) succo di limone;

g) 200 gr di lamponi.

Prima di tutto bisogna portare in ebollizione l’acqua e versare le pesche per un paio di minuti. Dopo di che le sbucciamo, le tagliamo e leviamo i noccioli per poi mixarle e a questa polpa aggiungiamo il prosecco. In una ciotola montiamo 100 gr di zucchero e i tuorli d’uovo e non appena il composto sarà spumoso lo aggiungiamo alla polpa.

Prendiamo la panna fresca e la montiamo per bene, da aggiungere poi alla polpa di pesche e mescoliamo dal basso verso l’alto. Facciamo attenzione perché se non mescoliamo delicatamente la panna potrebbe smontarsi. Montiamo a neve gli albumi e aggiungiamo il composto alla polpa.

Versiamo quindi tutto il composto in uno stampo foderato con pellicola trasparente, livelliamo per bene con la spatola e mettiamo in freezer per 6 ore circa. Nel frattempo laviamo i lamponi, frulliamo con lo zucchero restante (40 gr) e il succo di mezzo limone. Filtriamo la miscela.

Usciamo il semifreddo al Bellini circa 10 minuti prima, aggiungiamo la miscela ai lamponi e aggiungiamo le pesche a fette. Ecco che il nostro aperitivo freddo è pronto per essere gustato.