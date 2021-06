Da qualche giorno è impazzata una moda che sta spopolando su tutti i social e si tratta di un un gioco, definito l’antistress dai colori estivi, al solo costo di caffè.

Questo tipo di gioco ha molteplici proprietà rilassanti che fanno parte di un nuovo mondo di giochi sensoriali. Non a caso la sua consistenza e l’interazione che si ha con questo gioco aiuta ad alleviare ansia e stress in poco tempo.

Il famosissimo gioco dai colori dell’estate che aiuta a rilassarsi

Si tratta di una una tavoletta colorata e con tante forme diverse fatta in silicone, che ha dei pallini che possono essere schiacciati. L’utilizzo di questo gioco non solo compie l’azione di antistress, ma aiuta la mobilità delle dita come una vera e propria terapia.

Questi tipi di giochi sensoriali, sono molto famosi tra i youtuber o tiktoker che hanno raggiunto negli ultimi tempi milioni di visualizzazioni. Manipolando, mescolando, pizzicando, allungando, premendo e strizzando materiali morbidi e duttili di silicone simile alla plastilina.

Tutte azioni che portano a scaricare la tensione di una giornata difficile possono essere alleviate da questi giochi sensoriali che apportano un piacevole sollievo mentale e una sensazione di benessere.

Ecco l’antistress che sta spopolando sui social al costo di un caffè

Tra tutti i giochi antistress questo in particolare è uno dei tanti che spopola, formato da semplici pallini che fanno un particolare rumore al tatto chiamato “pop”.

Il tempo passa senza accorgersene, affondando le dita nell’antistress durante il giorno. Durante una chiacchierata al telefono, una pausa a lavoro o durante una attesa snervante come una classica fila alle poste. Oltre ad essere un antistress, può essere visto anche come un gioco da fare in coppia. Ogni giocatore stabilisce quale fila di palline vuole schiacciare, chi finisce prima ha vinto.

La famosissima tavoletta coloratissima in silicone la si può trovare anche come cover per smartphone e tablet, tutta da schiacciare.