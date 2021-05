Sperimentare vuol dire essere curiosi, provare nuovi gusti. Sapere come si cucina in altri paesi del mondo. Quali i loro cibi di punta e quale significato danno ai loro piatti che rappresentano le loro tradizioni.

L’ingrediente principale

Secondo i paesi che si sono visitati è facile accorgersi che ogni luogo predilige una cucina con un ingrediente che si ripete nelle ricette. Anche se sono diverse tra loro. Come se se ne scegliesse uno che fa da principe in tutte le altre. Vediamo in questo caso come si comporta la cucina indiana. Infatti, ecco l’antipasto indiano che tutti copieranno e che per il suo gusto farà impazzire il mondo.

Tradizioni della cucina indiana

La cucina indiana si differenzia per due tradizioni diverse. Nel nord si predilige la carne mentre al sud la cucina è principalmente vegetariana.

Ora vedremo un piatto tipico della loro cucina il sambar.

Sambar

Ingredienti per quattro persone:

a) tamarindo pasta 2 cucchiai;

b) curcuma 1 cucchiaino;

c) lenticchie rosse;

d) 20 gr di peperoncino in polvere;

e) 1 peperoncino verde;

f) coriandolo;

g) 5 scalogni;

h) 4 pomodori grandi;

Preparazione

Si tratta di uno stufato che si usa anche come aperitivo. Pomodori, ravanelli, melanzane, carote, scalogni o cipolle e zucche. Questi ingredienti devono essere cotti fino a che il sapore non si amalgama completamente.

Il sapore del sambar dipende soprattutto dalle spezie che vengono aggiunte.

Miscela di spezie indiana che si aggiunge a volte anche nel curry o al riso speziato. In genere più dolce di altre misture di spezie tipiche della cucina indiana. Contiene cumino, semi di coriandolo, fieno greco, coriandolo, peperoncino, foglie di curry, pepe bianco e cannella.

Tutte queste spezie vengono essiccate in padella e successivamente macinate con un’aggiunta di sale. La polvere di sambar si trova normalmente nei supermercati. La chicca consiste nell’aggiungere anche pezzi di noce di cocco che viene arrostita insieme alle lenticchie con fieno greco e peperoncino. A questo punto quindi il composto una volta macinato deve essere unito alle verdure. Non si può perdere questo piatto e infatti ecco l’antipasto indiano che tutti copieranno e che per il suo gusto farà impazzire il mondo.

Il consiglio è quello di assaggiare questo buonissimo piatto indiano per poi provare a farne altri di altri paesi. Perché sperimentare vuol dire proprio questo.