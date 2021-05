Ecco l’antipasto fresco e leggero perfetto per l’estate facilissimo da preparare e pronto in 10 minuti che farà impazzire tutti

In estate chi ha voglia di cucinare? Chi ha voglia di stare ore e ore ai fornelli? La risposta è ovvia. Proprio per questo il Team di ProiezionidiBorsa continua la sua rubrica sulla cucina e sulle ottime pietanze da preparare, perfette per la bella stagione.

Infatti, in questo articolo proponiamo un antipasto adatto a tutti, grandi e piccini. Ecco l’antipasto fresco e leggero perfetto per l’estate facilissimo da preparare con soli 3 ingredienti e pronto in 10 minuti che farà impazzire tutti.

Ingredienti

Gli ingredienti per fare la mozzarella ripiena sono pochi e sono alimenti che in genere abbiamo sempre in casa. Questi sono:

a) mozzarella;

b) pomodorini datterino;

c) tonno in scatola;

d) pane;

e) olio extravergine d’oliva;

f) basilico;

g) sale e pepe.

La mozzarella è una vera squisitezza del nostro Paese e il fatto di riempirla con altrettanti ottimi ingredienti è un valore aggiunto. Per dare un tocco di sapore in più meglio utilizzare la mozzarella di bufala campana D.O.P. Il pomodorino datterino è più dolce e conferirà questa qualità al nostro piatto. Il tonno è facoltativo e per esempio l’uovo sodo potrà essere un valido sostituto.

Procedimento

Prendiamo quindi il pane e lo tagliamo sotto forma di crostini mettendoli in padella. Giusto il tempo di scaldarli per raggiungere la croccantezza e la doratura. Sgoccioliamo per bene il tonno all’olio d’oliva, tagliamo i pomodorini a piccoli pezzi e tagliamo a metà la mozzarella. Dopo di che scaviamo all’interno avendo cura di farla sgocciolare, altrimenti l’acqua potrebbe rovinare il piatto. Mettiamo quindi i pomodorini, pane e tonno insieme all’interno di una ciotola dando una mescolata e aggiungiamo qualche foglia di basilico fresco. Con il cucchiaio prendiamo il ripieno e delicatamente lo poggiamo all’interno della mozzarella scavata. Infine, ultimiamo con un cucchiaino di olio extra-vergine, un pizzico di sale e un pizzico di pepe. Il nostro piatto è terminato e pronto per essere gustato. Ecco quindi l’antipasto fresco e leggero perfetto per l’estate facilissimo da preparare e pronto in 10 minuti che farà impazzire tutti.

