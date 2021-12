Tutti pronti per festeggiare il Santo Natale ed accogliere anche il nuovo anno che verrà. Da sempre gli ultimi giorni di dicembre sono momenti di caos, della corsa ai regali e delle lunghe file al supermercato fatte per accaparrarsi tutti gli ingredienti necessari per il menù delle feste.

Ogni Regione avrà le sue pietanze d’eccellenza e saranno moltissimi gli italiani che si destreggeranno tra i fornelli dal 24 dicembre al 6 gennaio. Proprio come dei veri chef, gli italiani daranno forma alle ricette più buone e golose della tradizione tricolore.

Difatti, ecco l’antipasto facile e scenografico che vale oro per stupire tutti in 15 minuti risparmiando denaro a Natale e Capodanno

Tra i simboli del Natale, l’albero rallegra le nostre case con i suoi addobbi e le sue luci scintillanti. Perché, dunque, non portarlo anche in tavola?

Appetitosa e velocissima, ecco la ricetta dell’albero di Natale in pasta sfoglia, spinaci e formaggio.

Ingredienti per 6 persone

2 rotoli di pasta sfoglia, meglio se rettangolare;

200 grammi di spinaci;

50 grammi di formaggio grattugiato;

sale, pepe e olio d’oliva q.b.;

una manciata di pinoli (facoltativo).

Procedimento

Innanzitutto, togliere dal frigorifero i rotoli di sfoglia per evitare di lavorarli troppo freddi.

Poi, bisognerà creare una salsina, una specie di pesto di spinaci. Dunque, con l’aiuto di un mixer mescolare gli spinaci, il formaggio grattugiato, i pinoli se di gradimento, un pizzico di sale, il pepe e l’olio. Attenzione a non esagerare con l’olio. L’impasto deve risultare abbastanza solido.

Successivamente, srotolare il primo rotolo di sfoglia e condire con il pesto di spinaci. Poi, adagiare e far combaciare perfettamente il secondo rotolo di sfoglia al primo.

A questo punto, con l’aiuto di un coltello, bisognerà disegnare la sagoma dell’albero ed eliminare la sfoglia in eccesso (con gli avanzi si possono creare dei piccoli quadratini farciti o delle stelline).

Una volta creata la sagoma dell’albero, sempre incidendo con il coltello, bisognerà creare dei tagli orizzontali, partendo dalla base, dall’esterno fino ad un centimetro dal centro per creare i rami. A questo punto girare leggermente su se stesse le striscioline di pasta per dare volume ai rami.

Infine, far cuocere in forno per circa 15 minuti alla temperatura di 180°C.

E in un batter d’occhio, ecco l’antipasto facile e scenografico che vale oro per stupire tutti in 15 minuti risparmiando denaro a Natale e Capodanno.