È finalmente arrivata l’ora di raccogliere i pomodori dall’orticello. Tra non molto, le nostre tavole si riempiranno di questi meravigliosi frutti rossi e saranno i protagonisti di mille ricette.

In questa breve guida, vedremo come sfruttarli per realizzare un ottimo finger food che possiamo servire anche durante un aperitivo.

Infatti, ecco l’antipasto dell’estate che sta spopolando per la sua freschezza e semplicità, e che ingolosirà veramente tutti.

Pomodori e cous cous

La preparazione che vedremo oggi ha come protagonisti i pomodori ed il cous cous.

Insieme formano un piatto davvero delizioso da servire freddo e quindi perfetto per queste calde serate d’estate.

Come abbiamo già anticipato, questi pomodori ripieni sono perfetti per accompagnare aperitivi, o da servire come entrée. Inoltre, sono anche molto leggeri.

Procediamo innanzitutto con la preparazione del cous cous. Basterà seguire le istruzioni riportate sulla confezione e, una volta cotto, lasciamolo raffreddare in una ciotola capiente.

Nel frattempo laviamo bene i nostri pomodori e priviamoli della calotta (la parte superiore).

Facendo molta attenzione, priviamoli dei semi con l’aiuto di un cucchiaino e insaporiamoli con del sale. Terminata questa operazione, lasciamoli capovolti per far scolare l’acqua di vegetazione.

Ora possiamo preparare il condimento del nostro cous cous. Tagliamo a cubetti delle zucchine, dei peperoni e delle melanzane e cuociamole in una padella molto capiente.

Scaldiamo un po’ di olio ed aggiungiamo prima le melanzane. Dopo averle saltate a fuoco vivace per 4 minuti, aggiungiamo i peperoni ed abbassiamo la fiamma. Inseriamo mezzo bicchiere d’acqua e lasciamo in cottura per altri 3 minuti. Infine, inseriamo zucchine e il basilico e facciamo cuocere a fuoco vivace finché non saranno tutti pronti.

Fatto ciò, lasciamo raffreddare le verdure ed uniamole insieme al cous cous. In questa preparazione ci stanno benissimo anche delle carote crude, del tonno e qualche cubetto di formaggio.

Una volta amalgamati gli ingredienti, con un cucchiaio farciamo tutti i nostri pomodori.

