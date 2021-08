Estate, stagione di mare, spiagge dorate e viaggi in affascinanti paesi stranieri. Tra le mete più amate agli italiani non poteva certo mancare la Spagna, terra dove cultura, cucina e natura si incontrano creando un mix irresistibile. Noi di ProieizonidiBorsa lo sappiamo, e per questo abbiamo deciso di presentare ai nostri lettori una buonissima ricetta della cucina spagnola. Parliamo dei gamberi alla catalana, piatto fresco ed estremamente gustoso perfetto per accompagnare le nostre serate estive. Allora, ecco l’antipasto dell’estate capace di soddisfare anche i palati più esigenti. Scopriamo subito come prepararlo.

Gli ingredienti necessari

Per preparare questo buonissimo piatto della cucina catalana bastano questi semplici ingredienti:

gamberoni 500 gr;

basilico a piacimento;

olio 30 gr;

sedano 30 gr;

cipolle (preferibilmente di tropea) 150 gr;

pomodorini 150 gr

30 gr;

limone 1;

sale a piacimento;

aceto 1 cucchiaino

vino bianco secco mezzo bicchiere.

Iniziamo subito con la preparazione delle verdure. Per prima cosa prendere la cipolla, sbucciarla e lavarla accuratamente. Con l’ausilio di un coltello affilato tagliare questa in fettine il più possibile sottili. Prendere ora una ciotola, versarvi dentro dell’acqua, aggiungere l’aceto e infine le cipolle. Lasciare riposare e prendere quindi i pomodorini. Lavare, asciugare e tagliare a metà. Versare in una ciotola, condire con sale e olio e passare alla preparazione del basilico.

Dunque selezionare le foglie migliori, lavare, asciugare con cura e tagliare in pezzi piccoli. Versare il basilico nella ciotola dei pomodorini e mischiare con l’ausilio di un cucchiaio. Prendere ora il sedano, lavare, asciugare, tagliare sottilmente e versare in una ciotola. Passare alla preparazione dei gamberi. Eliminare il carapace e, con l’ausilio di un coltello, rimuovere l’intestino. Prendere ora una padella capiente e versarvi mezzo cucchiaio d’olio. Accendere il fornello a fiamma alta e far scaldare l’olio. Versare i gamberoni e scodellare a fiamma alta per pochi minuti. A fine cottura sfumare i gamberoni con il vino bianco e spegnere. Munirsi di una ciotola di portata e versarvi il pomodoro con il basilico, il sedano e, dopo averle scolate, aggiungere quindi le cipolle. Prendere un limone, dividerlo a metà e spremere sulla composizione. Aggiungere olio e sale a piacimento. Il piatto dell’estate è pronto essere gustato.

