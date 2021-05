La natura ha i suoi equilibri delicati e le sue stranezze, e capita spesso che l’incrocio con il mondo degli umani sia delicato e complicato. In un luogo popolato densamente come l’Italia poi questo genere di situazione capita ancora più spesso e in modo problematico. Sono tanti gli animali che, soprattutto in questo periodo, attraversano fasi critiche e richiedono da noi il massimo della collaborazione.

A volte si tratta di semplici uccellini, a volte di esseri rarissimi e unici tutelati da norme specifiche. Ecco l’animale che ogni anno fa un viaggio incredibile e che non dobbiamo assolutamente disturbare se non vogliamo infrangere la legge.

Si tratta dell’Ibis eremita, un grosso volatile nero dal caratteristico becco lungo e sottile curvato verso il basso e dalla testa priva di piume. In queste settimane attraversa l’Italia migrando verso nord ed è assolutamente vietato disturbarlo in qualsiasi modo.

Ecco l’animale che ogni anno fa un viaggio incredibile e che non dobbiamo assolutamente disturbare

L’Ibis è sempre stato simbolo di vita eterna presso gli antichi, soprattutto gli Egizi. Ironicamente, oggi è quasi del tutto scomparso, e ne rimangono solo poco più di cinquecento esemplari. Proprio per questo molti centri e istituti ornitologici seguono quedsta specie. Gli scienziati hanno catalogato e marchiato praticamente tutti gli esemplari rimasti, e li seguono costantemente tramite gps.

Nella loro tratta migratoria questi animali vanno dal nord Africa e dal Medio Oriente fino all’Italia, per poi risalire verso nord in direzione della Germania. Qui passeranno l’estate, per poi tornare verso l’equatore al calare dell’inverno.

Disturbare o fare del male in qualsiasi modo a questi uccelli è pesantemente sanzionato dalla legge. Si tratta di animali ad alto rischio di estinzione. Le autorità considerano molto grave qualsiasi reato ai loro danni.

Se li avvistiamo, limitiamoci ad osservarli da lontano, e avvertiamo chiunque sia con noi di questo spettacolo unico!