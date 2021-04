Sono molte le alternative al parmigiano per rendere la nostra pasta ancora più gustosa. In alcuni casi, infatti, non possiamo mangiare il parmigiano. C’è chi non lo digerisce, chi vuole evitare i latticini e chi è vegetariano o vegano.

In questo casi esiste però un prodotto valido che è molto versatile. Non sostituisce solo il parmigiano sulla pasta, ma può aiutarci a cucinare anche altri piatti deliziosi. Ecco l’alternativa senza lattosio al parmigiano che può essere usata in moltissimi modi.

L’alternativa al parmigiano

Parliamo infatti del lievito alimentare a scaglie. Questo lievito non ha l’effetto lievitante del lievito di birra tradizionale o del lievito madre. È infatti disattivato. È però fonte di importanti vitamine del gruppo B e ha un gusto deciso molto simile a quello del formaggio. Anche nell’aspetto ricorda il parmigiano grattugiato. Proprio per questo moltissimi amano usarlo come sostituto del formaggio sulla pasta.

Basta infatti aggiungerne un po’ per arricchire di gusto i nostri piatti in pochi secondi. Il lievito alimentare a scaglie può inoltre essere conservato fuori frigo quindi è molto difficile farlo andare a male. Questo prodotto però è un vero jolly in cucina e può esserci utile anche per preparare altri piatti gustosi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Come utilizzare il lievito alimentare

Ecco l’alternativa senza lattosio al parmigiano che può essere usata in moltissimi modi in cucina. A contatto con i liquidi, il lievito alimentare passa dalla consistenza solida a una molto più morbida. In questo modo sulla pasta richiama la cremosità del parmigiano. Ma può essere usato anche in altri piatti! È infatti perfetto se aggiunto alle minestre e soprattutto alle passate.

Aiuta infatti a rendere le creme di verdure molto più cremose e gustose. Per questa ragione è anche perfetto per qualsiasi preparazione morbida che deve ricordare il formaggio. Possiamo infatti aggiungerlo facendo la besciamella o altre creme salate. Ma non solo! Possiamo utilizzarlo per dare un tocco di gusto ai nostri pop corn, al tofu, sulle verdure e perfino sulle patate!