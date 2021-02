Stiamo già avendo in buona parte della penisola un anticipo di primavera. Temperature, che, in molte zone italiane sono arrivate addirittura a 20 °. Con il cambio di stagione e l’arrivo del primo caldo, il nostro organismo solitamente perde qualche colpo. Ecco l’alimento top per affrontare al meglio la primavera, senza il bisogno di ricorrere a particolari e costose integratori. Parliamo dell’asparago, tra l’altro una delle verdure in assoluto meno caloriche della nostra tavola. Vediamo assieme ai nostri Esperti perché assumere asparagi in primavera è uno dei segreti per stare meglio.

Uno degli ortaggi simboli della primavera

Gli asparagi sono effettivamente uno degli ortaggi simbolo della primavera che sta arrivando. La coltivazione di questo alimento benefico si perde addirittura nei secoli, tanto che sembra che anche nel medioevo gli speziali ne conoscessero i benefici. Consideriamo anche che la nostra Italia è uno dei maggiori paesi produttori del continente, con asparagi bianchi e verdi di assoluta qualità. Ecco l’alimento top per affrontare al meglio la primavera, perché porta in dote tantissimi nutrienti importanti.

Ricco di vitamine e preventivo

L’asparago è ricco d tre vitamine molto importanti: A, C ed E. Ma non solo, perché abbonda anche di fibre, sali minerali e acido folico. Uno degli aspetti che conosciamo poco dell’asparago è proprio legato ai suoi benefici per combattere la debolezza della primavera. Contenendo, infatti il cromo, permette alla nostra circolazione sanguigna di migliorare in qualità e quantità. Questo minerale è in grado, infatti, di elevare la potenzialità dell’insulina nel trasporto degli zuccheri alle cellule. Si tratta, quindi, di un miglioramento notevole per fornirci energia naturale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Più energia attraverso la depurazione

Abbiamo visto in un articolo dei giorni scorsi, la cui lettura rimandiamo nell’approfondimento, dell’importanza di una sostanza chiamata glutatione. Il glutatione, presente in maniera massiccia negli asparagi e nei cavoli, ha il compito e la forza di depurare il nostro organismo. Secondo le ricerche mediche e la scienza della nutrizione, questa sostanza facilita l’espulsione delle tossine, dei radicali liberi e, addirittura, delle sostanze ritenute cancerogene. Quindi, gli asparagi, attraverso l’operazione di depurazione e smaltimento, sono in grado di fornirci maggiore energia per affrontare al meglio l’arrivo della primavera.

Approfondimento

Cos’è il glutatione e dove trovarlo