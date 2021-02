L’INPS, con la circolare n.24/2021, fornisce le prime indicazioni relative alla gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo. Ecco l’aiuto per le aziende che non hanno chiesto CIG: esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Tanto ai sensi del decreto legge del 28 ottobre n.137.

Si precisa che l’applicazione del beneficio è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, all’esito della quale l’INPS provvederà alle istruzioni per la relativa fruizione. Gli esperti di ProiezionidiBorsa, pertanto, illustrano ai Lettori le indicazioni prospettate dall’Istituto previdenziale.

I soggetti beneficiari sono tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione del settore agricolo.

Requisiti necessari sono:

a) aver già fruito nel mese di giugno 2020 di integrazioni salariali riconosciute dalle disposizioni in materia di sostegno per l’emergenza epidemiologica;

b) non aver richiesto i nuovi trattamenti di integrazione salariale, ordinaria o in deroga, o l’assegno ordinario ex art.12 decreto legge n.137/20.

Ai fini dell’ammontare dell’esonero, si dovrà tenere conto delle ore di integrazione salariale fruite, anche parzialmente nel mese di giugno. Pertanto l’importo massimo sarà pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro, non versata nelle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali di giugno.

L’importo può essere fruito per un periodo massimo di 4 settimane, fino al 31 gennaio 2021 e deve essere riparametrato su base mensile.

Non sono oggetto di esonero premi e contributi all’INAIL.

Le condizioni per ottenerlo sono:

a) regolarità degli obblighi contributivi;

b) rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro;

c) rispetto accordi di lavoro collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative.

L’INPS, nel documento, precisa che, ai fini della fruizione dell’esonero, il datore di lavoro non deve effettuare licenziamenti collettivi e individuali. Ciò per tutto il periodo astrattamente previsto per la fruizione del beneficio, ovvero fino al 31 gennaio 2021. La violazione della predetta previsione comporta la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva.

