Quando si ha sete e soprattutto quando fa caldo, bere acqua è la cosa più giusta e corretta da fare. Tuttavia non tutte le acque sono uguali e si adattano alle varie problematiche di salute. Allora ecco l’acqua migliore da bere per chi soffre d’ipertensione oppure di pressione bassa.

I sintomi della pressione alta e bassa

Oggi molte persone tendono a soffrire di pressione e tante possono esserne le cause.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Se si avvertono le gambe pesanti e la testa che comincia a girare è probabile che stiamo vivendo un episodio di pressione bassa. Se la minima scende più in giù di 50 mm/Hg, potrebbe provocare anche svenimento.

Si parla di pressione alta quando si superano in maniera costante i valori di 140 mm/Hg per la massima. A differenza dell’ipotensione non ci sono sintomi per l’ipertensione, e chi ne soffre non se ne accorge. Le conseguenze però sono gravi e perciò è meglio tenersi sotto controllo.

Per chi ha problemi di pressione è molto importante scegliere l’acqua giusta da bere. Andare al supermercato e scegliere l’acqua che piace di più, non è la soluzione ideale.

L’acqua per l’ipotensione

Per chi soffre d’ipotensione l’acqua non deve essere diuretica nel modo più assoluto. Per questo le acque migliori sono quelle ricche di Sali minerali, con un residuo fisso medio-alto intorno ai 500 mg/l. In particolare con un buon contenuto di sodio, che permette una maggiore ritenzione idrica. Allo stesso tempo l’ipotensione richiede di bere spesso per evitare la disidratazione, che potrebbe aggravare ulteriormente la situazione.

Il valore sodio è sempre da controllare in etichetta, poiché possiamo avere delle acque naturalmente frizzanti ad alto residuo fisso, ma a basso contenuto di sodio. E queste non si addicono a chi cerca un’acqua per combattere l’ipotensione.

Ecco l’acqua migliore da bere per chi soffre d’ipertensione oppure di pressione bassa

Le esigenze di chi soffre di pressione alta sono opposte a quelle degli ipotesi. Un fattore da prendere in considerazione è il basso valore di residuo fisso, ad esempio intorno ai 50 mg/l.

L’acqua ideale è quella leggera, non ricca di oligoelementi. Fra questi in particolare da valutare il sodio che deve avere dei contenuti bassi: parliamo di valori attorno ai 20mg/l. Meglio se fosse un’acqua diuretica, che aiuta a eliminare i liquidi in eccesso e che ha per effetto d’abbassare la pressione.

Attenzione perché gli ipotesi non dovrebbero bere alcool.