Nell’ultimo periodo sono state diverse le novità riguardanti i prodotti per la cura degli animali domestici. I produttori infatti hanno fatto a gara per inserire sul mercato strumenti sempre più particolari, adatti per ogni tipo di esigenza. Dalla telecamera da mettere in casa per controllare il nostro amico a quattro zampe a guinzagli sempre più all’avanguardia, chi più ne ha più ne metta. Rispetto a qualche anno fa infatti, i padroni di animali oggi sono molto più avvantaggiati e hanno a disposizione diversi strumenti che, prima, non erano disponibili.

Il problema dell’acqua

In particolare per chi possiede un cane, un grande problema è sempre rappresentato dalla mancanza di acqua in passeggiata. Infatti non tutti i cani sono abituati a saper come bere dalle fontanelle comunali. Per questo i padroni sono sempre preoccupati che fido non beva abbastanza fuori casa. Dato che a volte la passeggiata può durare molto tempo, la preoccupazione è più che lecita. Inoltre, anche se il nostro cane si serve tranquillamente delle fontanelle, in un bosco o in altri luoghi potrebbero non essere presenti. Proprio per questo, andiamo a svelare un gadget che potrebbe tornare molto utile. Infatti ecco l’accessorio per cani di cui non potremo più fare a meno.

La borraccia portatile

Questo accessorio è molto semplice da utilizzare, e si rivela utilissimo in diverse situazioni. È pensato principalmente per cani, ma nulla vieta di poterlo utilizzare anche con i gatti. Il funzionamento del prodotto è molto intuitivo, e lo si può trovare presso moltissimi rivenditori. Dunque basterà riempire la borraccia con dell’acqua di casa prima di uscire in passeggiata.

Nel momento in cui vorremo far bere il nostro amico a quattro zampe, dovremo semplicemente schiacciare un bottone presente al centro del gadget. In questo modo infatti, il coperchio si aprirà lasciando un piccolo scomparto pieno d’acqua accessibile alla lingua del nostro cane. Sarà moto facile per il nostro animale bere da questa borraccia, in quanto è pensata appositamente lui. Dunque ecco l’accessorio per cani di cui non potremo più fare a meno.