Ecco l’accessorio chic dell’estate per raccogliere i capelli di qualsiasi lunghezza: negli anni ’90 lo usavano tutti

Come legare i capelli quando c’è caldo ed è impossibile tenerli sciolti? Ecco l’incredibile accessorio vintage ed economico per realizzare acconciature bellissime

Con le alte temperature non sudare è praticamente impossibile e mantenere le chiome sciolte non aiuta a sentire meno caldo. Nonostante dedichiamo non pochi minuti per mantenere i capelli morbidi e setosi, spesso siamo costretti a legarli. Per fare le faccende domestiche, quando andiamo al mare o sbrighiamo semplici commissioni quotidiane, è necessario fare una coda alta o raccoglierli. Anche chi ha un taglio non troppo lungo corre ai ripari, con mollette e fasce per non lasciare libera neanche una ciocca. Ma può accadere che il risultato dell’acconciatura sia approssimativo e poco curato, influendo negativamente sul nostro outfit. Eppure, basterebbe poco per legarli con stile in un paio di mosse, grazie a qualche accessorio alla moda, che possa valorizzarli.

Né forcine, né fermagli, ecco l’accessorio chic dell’estate per raccogliere i capelli con stile

Non tutti sanno che i primi fermagli per capelli risalgono a più di un secolo fa e furono inventati da un neozelandese. Quelli che usiamo oggi, automatici con le molle, invece, furono brevettati qualche anno dopo da Charles Delsol. Già a quel tempo le vendite superarono le aspettative diventando un accessorio cult. Successivamente comparvero anche le forcine e le mollette, utilissime soprattutto per chi ha un taglio più corto o una frangia. Negli anni sia i fermagli che le forcine si sono evolute, arricchendosi con vari dettagli di design, da sfoggiare anche per eventi più eleganti.

Ma c’è un altro oggetto economico che si usava tantissimo negli anni ‘90 in ogni occasione, fantastico per dare vita a mille acconciature, il mollettone. Grazie ad attrici e donne famose diventa simbolo di quegli anni, pratico e molto popolare, ottiene un successo incredibile. Nonostante lo troviamo sempre in vendita, spesso è considerato un po’ dozzinale e kitsch e non sempre lo usiamo per uscire, invece adesso è di tendenza.

I modelli più alla moda

Quindi, invece di usare semplici elastici o fermagli, ecco l’accessorio chic dell’estate per raccogliere i capelli da sfoggiare in ogni occasione. Quelli che sembrano aver conquistato anche le celebrità sono quelli a tema floreale, che riproducono una rosa, una margherita, un ibisco o altri fiori colorati. Possiamo riprodurre uno chignon o dare vita ad acconciature ordinate e raffinate, per legare i capelli più corti invece potremo fare una mezza coda. Oltre il fiore, è raffinato il mollettone adornato con perle, più allegro quello a forma di lisca di pesce o a delfino.