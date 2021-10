Ogni anno la moda sembra fare un passo avanti e uno indietro. I più grandi stilisti amano lavorare in due direzioni. Da un lato, spingono l’asticella verso l’alto e sperimentano con i disegni e i materiali. Dall’altro, riscoprono per ogni stagione capi e accessori del passato e li rileggono in chiave moderna. Oggi parleremo proprio di uno di questi capi. Ecco l’accessorio che sta davvero spopolando e che dovremmo assolutamente avere per essere alla moda. È il momento di riaprire gli armadi e scoprire se ce l’abbiamo. In alternativa possiamo dare un’occhiata alle nuove creazioni autunno-inverno 2021-2022 dei grandi della moda.

Ecco l'accessorio che sta davvero spopolando e che dovremmo assolutamente avere per essere alla moda

Sembravano davvero finiti nel dimenticatoio ma i guanti di pelle sono l’accessorio must have di questa stagione. Eleganti, realizzati in molti colori e lunghezze, questi particolari accessori erano particolarmente in voga negli anni ‘60 e ‘70. E oggi sono davvero tornati in passerella e nei migliori negozi.

Prada ha appena lanciato il suo splendido modello per uomo, ispirato proprio agli anni ‘70. Molto particolari con la loro colorazione arancio acceso e la tasca con cerniera sul dorso, questi guanti sono ideali per le persone dinamiche. E fanno la loro ottima figura sia nella vita quotidiana che nelle occasioni più formali. Per la donna è disponibile il modello lungo che ricopre il braccio fino al gomito.

Chi ama l’alta moda non potrà non innamorarsi dei nuovi guanti di pelle targati Burberry. Realizzati in pelle di cervo, hanno l’iconico tessuto del brand sul dorso e l’interno foderato in morbidissimo cashmere. L’accessorio imperdibile per gli amanti dell’alta moda.

Non poteva mancare in questa rassegna anche l’interpretazione di Gucci dei guanti in pelle. La casa fiorentina punta sull’eleganza e propone un modello total black in pelle d’agnello e fodera in cashmere. Immancabile il logo Gucci dorato sul dorso.

I guanti in pelle di Sportmax e Liu Jo

Perfetti per chi ama il colore sono i guanti fucsia di Sportmax. Modello lungo e in pelle d’agnello hanno una fodera interna realizzata in tessuto. Il guanto ideale per dare un tocco di fantasia a un outfit total black.

Se vogliamo fare una scelta rispettosa dell’ambiente senza rinunciare allo stile, un’ottima soluzione sono i guanti in ecopelle di Liu Jo. Disponibili in versione corta e colorazione nera, sono impreziositi da una catena gioiello applicata sul dorso. Perfetti sia per gli outfit casual che per le serate eleganti.

