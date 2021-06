Ci sono accessori che, dopo anni, finiscono col tornare di moda. È il caso ad esempio di uno di questi, oggi sempre più diffuso. Altri articoli di ProiezionidiBorsa hanno spiegato come usarlo al meglio nella vita di tutti i giorni. Oggi invece vedremo quali sono i suoi vantaggi per i viaggiatori e gli escursionisti.

Ecco l’accessorio che non deve mancare mai in viaggio e durante le escursioni

Questo accessorio, purtroppo, è vittima di una cattiva nomea. È infatti considerato poco fashion e, a volte, di cattivo gusto. Per fortuna, però, oggi ne esistono in commercio moltissimi tipi, alcuni dei quali al passo con la moda. Ma di cosa parliamo? Del marsupio! Questo accessorio cambierà la vita ai viaggiatori e agli escursionisti. È particolarmente amato da chi viaggia zaino in spalla. È però anche utile per chi usa altri tipi di valigie.

Ma quali sono i suoi vantaggi? Il primo è puramente fisico. Il marsupio, infatti, si appoggia sui fianchi. Soprattutto quando viaggiamo con lo zaino, sappiamo quanto le nostre spalle sono sensibili. Usare una borsetta aggiunge peso alle spalle. Appoggiandosi su una spalla sola, inoltre, la borsetta può sbilanciarci. Il marsupio invece diventa una borsa pratica che protegge le nostre spalle.

Gli altri vantaggi

Ecco l’accessorio che non deve mancare mai in viaggio e durante le escursioni, ma i suoi vantaggi non finiscono qui. Il marsupio è infatti perfetto per portare con noi denaro e oggetti di valore e tenerli vicini a noi. A volte, infatti, dobbiamo lasciare borse e valigie incustodite. La piccola dimensione del marsupio ci permette anche di nasconderlo sotto gli abiti.

Ma non solo! Sappiamo bene che, quando il nostro bagaglio è pronto, è un bel grattacapo dover aprire tutto per trovare documenti, soldi, chiavi o altro. Il marsupio diventa quindi un secondo bagaglio in cui tenere tutto ciò che ci serve a portata di mano. Non dovremo quindi più aprire le valigie o toglierci il pesante zaino dalle spalle per pagare, ad esempio, il pranzo o rispondere al telefono. Ci basterà aprire il marsupio et voilà, avremo a disposizione tutto quello che ci serve!