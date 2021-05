Nell’ultimo anno e mezzo l’utilizzo di Internet per gli acquisti è schizzato a livelli mai visti. Il settore dell’e-commerce è stato in espansione per anni, ma con il Covid ha ovviamente cambiato volto. Non sono solo più gli acquisti su Amazon che vanno forte, ma persino la spesa al supermercato si è digitalizzata.

Tuttavia, le restrizioni si stanno ora riducendo, e stiamo tornando alle vecchie abitudini. Certo, gli acquisti online resteranno, però è anche bello riassaporare la vita come era prima della pandemia.

Dunque prestiamo attenzione ad uno dei lati negativi delle riaperture, a cui è bene fare attenzione. Ecco l’abitudine che dobbiamo cambiare subito per risparmiare soldi ed evitare spese inutili nei negozi.

Il comportamento molto comune

Molti ricercatori mettono in guardia da un comportamento che tocca molte persone, e che è stato osservato in molti studi. Si tratta della cosiddetta “retail therapy”, o terapia dello shopping. Essa consiste sostanzialmente nell’andare nei negozi ed acquistare prodotti giusto per sentirsi meglio. Una versione più soft di questa terapia consiste nel girare per negozi solo per distrarsi dalle difficoltà della vita.

Perché è un problema?

Il fatto è che questo comportamento ci porta a spendere tanti soldi. Magari compriamo oggetti di basso valore, ma se lo facciamo ogni volta che siamo stressati alla fine le spese si accumulano.

Per cui la soluzione è presto detta: troviamo altri modi per rispondere allo stress. Lo capiamo bene, dopo mesi di chiusure vogliamo uscire, ed allo stesso tempo sfogarci un po’. Però stiamo attenti a non farlo in una maniera che ci pesa troppo sul portafoglio. A questo proposito, lo Staff di ProiezionidiBorsa ha recentemente consigliato uno dei migliori passatempi possibili per queste giornate, ovvero il picnic. Esso costa molto di meno e ci permette di socializzare, riducendo così i livelli di stress post-pandemia.

Ecco l’abitudine che dobbiamo cambiare subito per risparmiare soldi ed evitare spese inutili nei negozi. Cerchiamo di mantenere l’autocontrollo e cambiamo il modo di affrontare lo stress e vedremo degli ottimi risultati sul nostro portafoglio.