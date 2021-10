A fine pasto, invece di portare in tavola una torta o un dolce al cucchiaio, optiamo per l’accoppiata tra formaggi e confetture e marmellate. Oppure tra formaggi e vari tipi di miele. Non tutti i latticini sono adatti per l’abbinamento con le composte di frutta. Alcuni come la robiola li utilizziamo di più per gli antipasti. Ma se impariamo a conoscere le regole base dei contrasti tra dolce e salato, sapremo certamente creare dei mix inaspettati. Ecco dalla Redazione Cucina di ProiezionidiBorsa gli abbinamenti squisiti per colpire il palato dei nostri commensali e farci ricordare per la nostra ospitalità. E naturalmente le ricette per le composte: le bucce degli agrumi non si gettano più diventano una profumatissima confettura.

Lo stagionato cerca il dolce

Ecco l’abbinamento perfetto di formaggi e confetture da portare sulla tavola d’autunno. In generale più i formaggi sono stagionati e meglio si abbinano alle confetture dolci. I formaggi dal gusto deciso come i pecorini stagionati e gli erborinati, come il gorgonzola italiano, il Bleu d’Auvergne o il Roquefort francesi sono quelli che ci sorprendono di più. Accompagniamoli con confetture di mele, fichi, pesche e albicocche. Per questi è perfetto l’abbinamento con il miele di fiori e di castagno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Il gorgonzola va d’accordo con la marmellata di albicocche, con quella di agrumi e con le confetture di fichi piccanti. Il formaggio caprino si accorda con frutti di bosco, melograno e mela cotogna. Ma è ottimo anche con la marmellata di arancia amara o di mandarino. Il caprino sposa bene anche il miele millefiori o quello di acacia. Mentre il parmigiano reggiano e grana padano vanno accompagnati con confetture di fichi, pere o zucca.

Ecco l’abbinamento perfetto di formaggi e confetture da portare sulla tavola d’autunno

Per servire al meglio l’accoppiata formaggio e confettura, lasciamoli un’ora fuori dal frigo in un luogo fresco e asciutto, prima di servirli. Possiamo mettere i formaggi su un tagliere di legno e affiancare bicchierini o ciotole con le composte golose e con i vari tipi di miele. In modo che ciascuno possa incuriosirsi e servirsi a piacimento. Oppure possiamo preparare gli assaggi di formaggio già abbinati alle confetture. Questo sistema è più semplice, ci permette di aiutare i commensali meno esperti a provare gli abbinamenti giusti. Distribuiamo gli assaggi di formaggio sul piatto bianco, affianchiamo poi le varie marmellate ad ogni pezzetto. I formaggi molli come il gorgonzola possiamo spalmarli su crostini di pane croccante e accompagnare con un cucchiaio di confettura. Terminiamo la presentazione con qualche gheriglio di noce.