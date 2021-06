In questo precedente articolo avevamo già affrontato il tema su come abbinare gli accessori giusti con il costume intero. Oggi invece proporremo l’outfit giusto quando si indossa il bikini, mentre si prende il sole al mare o in piscina, o per un aperitivo al bar. Senza dimenticare che si può azzardare un look con il bikini anche di sera.

Dunque, ecco l’abbinamento perfetto di costume e accessorio per catturare sguardi al mare o in piscina.

Il must dell’estate 2021

Accanto al costume intero, un altro must dell’estate 2021 è il bikini in tutte le salse. A triangolo o a balconcino, con i lacci ai fianchi, monospalla oppure a fascia senza spalline. Sempre di tendenza, monocolore, bianco o nero, ma soprattutto via libera alle fantasie: a righe, a fiori vivacissimi di tessuto leopardato, persino in lurex.

Tutti di grande tendenza, ma come si possono indossare per valorizzarsi?

Ecco come scegliere il bikini in base alla fisicità

Se si ha un fisico a pera consigliamo un modello a fascia con le rouches o a balconcino per tendere ad ingrandire il seno. Lo slip dovrà essere invece a tinta unita e dalla forma lineare, non a vita troppo bassa e un po’ sgambato.

Chi è dotata di un corpo con fianchi e spalle della stessa larghezza (fisicità a clessidra) può invece permettersi di tutto. Bisogna solo evitare i lacci ai fianchi se si è un po’ più curvy.

Con una corporatura “a triangolo capovolto”, meglio scegliere uno slip a fantasia, con rouches o con lacci e a vita alta, per riequilibrare la parte bassa del fisico con quella alta.

Scegliamo una bella borsa mare magari dello stesso tessuto, oppure un pareo accuratamente abbinato, corto o lungo. Cerchiamo di scegliere l’accessorio a seconda dei gusti, ma anche in base allo stile più o meno elegante, sexy o sbarazzino del nostro bikini.

Perfetti anche una minigonna, o degli occhiali da sole dalle forme strane per un aperitivo in tardo pomeriggio a bordo piscina. Infine, per la sera, spazio anche a una giacca da uomo avvitata con un jeans e sandali fluo con tacchi alti, per un outfit unico in abbinamento al bikini.

Approfondimento

