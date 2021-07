La panna cotta è uno dei dolci estivi più amati, insieme ai profiteroles e il tiramisù. Ma cosa succede se si apporta una piccola modifica alla ricetta originale rendendola un capolavoro?

Il risultato è un incredibile ed irresistibile dolce che ad ogni cucchiaiata, si spera non sia mai l’ultima. Grazie ad un ingrediente segreto, la panna cotta acquisterà un altro aspetto, rendendola squisita per una versione estiva da proporre per ogni occasione.

Il dolce amato sia dai bambini che dai grandi

Chi non ha mai bevuto il latte e menta? Ecco, questo dolce evoca questa esperienza golosa, che un po’ tutti hanno avuto da piccoli e che ancora l’hanno ogni estate. Il latte e menta è una delle bevande più rinfrescanti e salutari che si sono. Facile da preparare in quanto sono solo due gli ingredienti, il latte e lo sciroppo di menta.

Così, anche per il dolce, la preparazione è semplice e richiede pochi ingredienti, come lo sciroppo di menta, la panna cotta e un po’ di cioccolato fondente per decorare. In alternativa al cioccolato fondente, se si ha tempo a disposizione di può preparare una glassa al cioccolato.

Ingredienti

250 ml panna fresca

65 ml sciroppo alla menta

5 g colla di pesce oppure 2 fogli e mezzo di gelatina alimentare

decorazione a scelta (cioccolato fondente, glassa, foglioline di menta, …)

Ecco la versione estiva della squisita panna cotta con un ingrediente segreto

Preparazione

Iniziare col prendere i fogli di gelatina e metterli in ammollo in acqua per poco più di 5 minuti. Nel frattempo in un pentolino versare la panna e a fuoco vivo portare quasi in ebollizione. Dopodiché, spegnere il fuoco e togliere dai fornelli il pentolino.

Prendere la gelatina oramai pronta, strizzarla e aggiungerla alla panna nel pentolino ancora calda. Girare il preparato fino a quando non sarà tutto ben amalgamato, la gelatina dovrà essere ben incorporata.

Successivamente aggiungere lo sciroppo di menta e continuare a mescolare. Arrivati fin qui, la il dolce è pronto, dovrà solo raffreddare in frigorifero per almeno tre ore negli stampini.

Dopo il tempo di posa, la panna cotta è pronta e non resterà che toglierla dagli stampi e decorarla a piacere.

Approfondimento

