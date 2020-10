Ecco la verità sugli alimenti e le loro caratteristiche

Conosciamo qual è l’alimento che da più proteine? Quello che contiene meno grassi? Quello più ricco in zuccheri? Leggendo questo articolo scopriremo delle sorprese che ci potranno aiutare nella scelta quotidiana. Ecco allora la verità sugli alimenti e loro caratteristiche.

Come si dividono gli alimenti

Si possono dividere per categoria, come già si trovano sugli scaffali del supermercato. E si possono dividere anche per caratteristiche nutritive. Vediamo quest’ultima.

La presenza di acqua negli alimenti

L’alimento che contiene più acqua fra quelli che in genere compriamo, sono i ravanelli con ben 95,6 gr su 100. Poi la zucca gialla con 94,6gr/100. e la lattuga 94,3gr/100. In pratica, gli alimenti che contengono più acqua e di conseguenza più ricchi in sali minerali sono le verdure, gli ortaggi e la frutta fresca.

L’alimento che contiene meno acqua è lo zucchero, con soli 0,5 gr su 100. Proprio per questo garantisce a certe quantità l’impossibilità di formazioni batteriche, come il botulino nella marmellata.

Le proteine

L’alimento che contiene più proteine non è la carne ma il parmigiano con 36 gr su 100, segue il pecorino 28,5 e la fontina 24. Germi di grano 28. Coniglio, pollo e tacchino 22.

L’alimento che ne contiene meno è lo zucchero, che non ne ha proprio. Poi le mele con 0,2 proteine e in genere la frutta, ad eccezione delle castagne con 3,5. Se pensiamo che bevendo latte otteniamo molte proteine ci sbagliamo. Possiamo in questo senso sostituirlo con le castagne, per ottenere la stessa quantità.

Eccola verità sugli alimenti e le loro caratteristiche. I grassi

Gli alimenti che contengono più grassi li troviamo fra la frutta secca e sono le noci e le nocciole con 63gr/100. Segue il tuorlo dell’uovo con 31,9 e il pecorino con 28/100, la fontina 26,9 e il parmigiano 25,6. Alimenti che non hanno grasso sono: barbabietole rosse, carote, finocchi, ananas, limoni, miele e zucchero.

I carboidrati

Gli alimenti con maggior disponibilità di carboidrati sono: lo zucchero con 100gr/100, l’orzo perlato 82,3. Il miele 80,3. Riso integrale 75,4. Mais e pasta integrale 75, uva passita 72. Alimenti senza carboidrati, invece, sono il prosciutto crudo magro e ne troviamo alcune tracce anche nel parmigiano e nel pecorino. Questa piccola guida ci aiuterà ad una scelta più consapevole quando si fa la spesa.