Il cane è il miglior amico dell’uomo, un animale empatico e giocherellone che ci tiene compagnia durante la giornata. A differenza di altri animali domestici, i cani sembrano capaci di capire le nostre emozioni e di starci vicino nel modo migliore. Infatti, se siamo tristi sanno consolarci, se invece siamo stanchi sanno star calmi al nostro fianco e così via. Eppure, a volte capita che ci facciano preoccupare, perché non potendo parlare, non sempre si riesce a capire subito se stanno bene oppure no.

Alcuni padroncini si preoccupano del fatto che il cane dorme troppo. In effetti, in media il cane dorme più di una persona, ma come capire se è normale o se invece sta davvero dormendo troppo? Continuando a leggere vedremo quanto dovrebbe dormire normalmente il nostro cane per essere in salute e in forze.

Ecco la verità su quanto dovrebbe dormire normalmente il nostro cane per stare bene

In media, un cane adulto dorme circa 14 ore al giorno e un cucciolo di cane può dormire fino a 20 ore al giorno. Per l’uomo si tratta di cifre davvero alte, ma per i cani si tratta della normalità, di ciò di cui hanno bisogno per star bene. Detto questo, i ritmi e la durata del sonno nei cani cambia a seconda dell’età, come abbiamo visto, ma anche della razza e del soggetto. Un cane di grandi dimensioni dorme più di un cagnolino piccolo, un cane molto attivo dormirà meno perché ha più stimoli.

In generale, non ci si deve preoccupare del fatto che i cani dormano molto, ma è anche vero che un cane annoiato spesso dorme male. I cani hanno bisogno di sfogare le energie, di camminare, correre, esplorare e giocare. Se invece se ne stanno fermi in casa o in giardino tutto il giorno, rischiamo che dormano male e che diventino ansiosi.

Inoltre, a volte notiamo che i nostri amici a quattro zampe si agitano nel sonno e la ragione è che stanno sognando. Ecco, quindi, qual è la verità su quanto dovrebbe dormire normalmente il nostro cane per stare bene.

Ciclo e disturbi del sonno

Come abbiamo visto, è più che normale che il nostro cagnolino dorma molto più di noi. Inoltre, il ciclo del sonno del cane si divide in due fasi:

il sonno leggero;

il sonno profondo, o fase REM: in questa fase i cani sognano e difatti possiamo osservare smorfie e movimenti degli occhi sotto alle palpebre chiuse.

Il riposo è fondamentale per i cani e permette loro di essere sempre concentrati e pronti a imparare. Invece, se un cane non dorme a sufficienza, spesso mostra segni di stress, depressione o irritabilità e il suo sistema immunitario si indebolisce.

Per cui, è importante far sì che il nostro cane dorma il giusto numero di ore ogni giorno per la sua salute e felicità.

Approfondimento

Incredibile ma vero i cani possono capire cosa proviamo in questo modo.