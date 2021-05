Ecco la vera ricetta degli spaghetti al nero di seppia. Tutti i segreti per stupire gli ospiti con un piatto unico

Gli spaghetti al nero di seppia sono un vero e proprio must della cucina siciliana. Un primo a base di pesce dal sapore unico e intenso, ormai apprezzato e diffuso praticamente in tutto il paese. Eppure ogni siciliano che ama questo piatto ammetterà che non si è trattato di amore a prima vista.

Il sugo di questo piatto infatti è celebre per la sua colorazione totalmente nera. Vedere per la prima volta questo piatto lascia letteralmente a bocca aperta. Ma al primo coraggioso assaggio è subito amore.

La colorazione particolare è data dall’utilizzo dell’inchiostro contenuto nelle seppie. La vera ricetta degli spaghetti al nero di seppia è di per sé molto semplice e veloce. L’unico passaggio che merita una certa attenzione è proprio l’estrazione dell’inchiostro.

Gli ingredienti per degli ottimi spaghetti al nero di seppia (2 persone)

300g di spaghetti o linguine;

600g di seppie fresche (con le sacche di inchiostro intatte);

mezzo bicchiere di vino bianco;

3 cucchiai di olio extra vergine d’oliva;

1 spicchio d’aglio;

200g di polpa di pomodoro;

sale, zucchero, prezzemolo e peperoncino q.b.

Per procedere alla pulizia delle seppie si consiglia di indossare dei guanti monouso.

Ecco tutti i passaggi della vera ricetta degli spaghetti al nero di seppia

Per procedere alla corretta pulizia delle seppie e per estrarre l’inchiostro ecco una guida perfetta.

Una volta effettuati tutti i passaggi indicati nell’articolo di sopra, le seppie saranno pulite e pronte per essere cucinate.

In una padella si può procedere a far soffriggere l’aglio finché non sarà ben dorato. Una volta tolto l’aglio è il momento delle seppie. Queste vanno salate e saltate in padella per un paio di minuti con il vino bianco. Una volta saltate le seppie si può aggiungere il pomodoro con un pizzico di sale e di zucchero. Per far insaporire al meglio la polpa si consiglia una cottura a fuoco lento per 15 minuti.

Trascorsi questi minuti, quando la polpa sarà ben ristretta, si può procedere ad aprire le sacche con l’inchiostro mescolando bene il tutto.

Il sugo a questo punto comincerà ad assumere la tipica colorazione nera. Saranno sufficienti un paio di minuti e questo meraviglioso sugo sarà pronto!

Non resterà che cuocere gli spaghetti ed infine unirli al condimento. Una spolveratina di prezzemolo, un pizzico di peperoncino ed il gioco è fatto!

