Le vacanze sono finite, le scuole sono cominciate e tutti noi siamo tornati alla routine. In molti, però, non vogliono rinunciare a viaggiare anche a settembre. Per fortuna, nel nostro Paese esistono innumerevoli destinazioni splendide, non abbiamo che l’imbarazzo della scelta.

L’Italia è certamente famosa per la lunga costa, ricca di spiagge meravigliose, ma possiede anche montagne splendide, uniche al Mondo per la loro bellezza.

Tra le destinazioni montane più quotate troviamo al primo posto le Dolomiti, molto apprezzate da turisti italiani e stranieri. In Italia non esistono solo le Dolomiti, l’arco alpino riserva graditissime sorprese.

Oggi vogliamo parlare di un’altra destinazione montana che in pochi conoscono e che nasconde panorami spettacolari, natura incontaminata e tradizioni antichissime. Ecco la valle alpina dei nostri sogni sconosciuta ai più perfetta per un weekend di relax.

Un angolo del nostro Paese da conoscere prima che arrivino i turisti

Una delle regioni più sottovalutate d’Italia è di certo il Piemonte. Questa regione così vicina alla Francia è ricchissima di mete spettacolari. Dalla splendida città di Torino con i suoi musei alla Sacra di San Michele, per arrivare alle celebri colline delle Langhe.

In pochi conoscono e apprezzano le montagne piemontesi, ricche di luoghi molto interessanti dal punto di vista culturale e naturalistico. In questo articolo abbiamo parlato di un borgo piemontese incastonato nelle montagne, perfetto per un weekend romantico. Oggi, invece, vogliamo parlare di una destinazione che si trova in Valle Varaita, al confine con la Francia. Scopriamone di più.

La località di cui parliamo è una valle laterale della Val Varaita, conosciuta come Vallone di Bellino. Bellino è un villaggio alpino circondato da montagne altissime e da boschi selvaggi. Famosissimo per le numerose meridiane che lo abbelliscono: alcune di queste sono davvero antiche.

Se raggiungeremo Bellino, avremo la possibilità di ammirare come scorre la vita in un paese di alta montagna. In questo villaggio, infatti, il tempo pare essersi fermato, il silenzio avvolge la natura rigogliosa.

In questa valle è ancora possibile sentire parlare le persone nell’antica lingua occitana. Nelle antiche osterie potremo gustare le deliziose ravioles della Val Varaita, gnocchi a base di patate e formaggio.

Bellino e la sua valle sono ancora poco conosciute ai turisti, forse questo è il momento giusto per ammirarne la bellezza. Se vogliamo trascorrere un weekend di relax in un luogo lontano dalla massa di turisti, Bellino e la sua valle potrebbe fare al caso nostro, cosa aspettiamo a prenotare?