Quando vogliamo mangiare un bel piattone di verdure siamo abituati a cucinare oppure ordinare la classica ratatouille di verdure. Questo piatto è di origine provenzale e si prepara con gli ortaggi stufati. La ricetta originale prevede che si taglino peperoni, pomodori, zucchine e cipolle della stessa dimensione. Li lasciamo cuocere a fuoco lento per diverso tempo, e poi aggiungiamo aglio, erbe e basilico.

Ma non esiste solo questa strada culinaria per assumere vegetali di stagione quando arriva l’autunno. Durante le fredde serate autunnali possiamo infatti accompagnare i contorni o condire la pasta con questa proposta buonissima. Si chiama fricandò. Ma di verdure!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Eh sì perché in realtà il vero fricandò è di carne di vitello. È una specie di stufato di carne di vitello, lavorata in casseruola con ortaggi ed erbe. Originario della Svizzera e del nord Italia.

Fricandò sì, ma con tutte le verdure di stagione

Noi lo proponiamo in versione vegetale e più rustica. Ecco quindi la valida alternativa alla ratatouille per presentare in tavola un mix di verdure completo e gustoso. Vediamo come si prepara il fricandò di verdure.

Ingredienti:

1 cipolla

1 patata

2/3 zucchine

1 melanzana

1 peperone

Foglie di basilico

Sale q.b

Olio Extravergine di oliva

Spezie o erbe a piacimento.

Ecco la valida alternativa alla ratatouille per presentare in tavola un mix di verdure completo e gustoso

Prima di tutto abbiamo bisogno di un tagliere e un coltello. Tagliamo in modo grossolano una cipolla. Peliamo poi una patata e la tagliamo a fette non troppo fine.

A questo punto mettiamo tutto in un tegame abbastanza ampio e lasciamo rosolare per 5/6 minuti con olio e sale. Successivamente puliamo un peperone, togliamo i semini interni. Tagliamolo a pezzetti. Facciamo lo stesso con una melanzana, in questo caso a cubetti. Versiamo tutto nello stesso tegame. Concludiamo tagliando 2/3 zucchine a cubetti oppure a rondelle, a nostro piacimento, e aggiungiamo al resto. Possiamo anche mettere delle foglie di basilico che si cuoceranno in corso d’opera.

A questo punto mettiamo sul fuoco a fiamma bassa e cuociamo per 25 minuti. Oppure possiamo cuocere il mix in forno su una teglia preparata prima con della carta da forno e olio extravergine di oliva. A 180 gradi per 90 minuti circa.

Appena le verdure saranno pronte possiamo profumare con qualche foglia di basilico o prezzemolo, ed erbe aromatiche varie. Aggiungiamo sale a piacimento.

Il fricandò può essere gustato subito, ma se lo lasciamo riposare qualche ora diventa ancora più buono perché assorbe le spezie. È perfetto come contorno per carne o pesce. Per mangiarlo assieme ad uova e formaggi freschi, oppure per accompagnare mozzarella o burrata.

Insomma è una versione perfetta per gustare le verdure della stagione in modo saporito e sfizioso, e fare un carico di benefici per il nostro corpo!