Ormai quasi tutti stiamo prenotando le vacanze. Dopotutto, ne abbiamo bisogno, dopo un anno e mezzo così pesante. Siamo stati chiusi in casa per tantissimo tempo, e ora tutto ciò che desideriamo è stare un po’ all’aria aperta. E poi vogliamo essere finalmente liberi di andare anche lontano, di muoverci senza limitazioni. Il tutto ovviamente tenendo conto del fatto che alcune restrizioni contro il Covid ci sono ancora, quindi vanno rispettate.

Lo Staff di ProiezionidiBorsa dona spesso consigli su dove andare quest’estate, sapendo che il mare è una delle mete più gettonate. In questo articolo ad esempio abbiamo elencato alcune località siciliane che sono state persino di ispirazione per un grande film.

Anche oggi parliamo di mare, ma anche di gastronomia, di storia e di cultura. Ecco la vacanza perfetta che mette insieme spiagge bellissime con i migliori borghi italiani e cibo delizioso.

Andiamo alla scoperta della Toscana

Oggi consigliamo di fare un bel giro per la Toscana. E lo facciamo indicando un percorso ben preciso e ricco di diverse cose da fare e da visitare. Un ottimo punto di partenza potrebbe essere Siena. La città nel bel mezzo della Toscana ha tantissimo a offrire, ed è perfetta per passarci un weekend. Qui possiamo visitare le sue tante contrade, e deliziarci con specialità come la ribollita oppure i pici. È particolarmente consigliata a luglio o ad agosto, quando si tiene il celebre Palio. In questo periodo la città si riempie di vita in maniera davvero incredibile.

Consigliamo poi di usare Siena come punto di partenza per visitare aree limitrofe, come l’abbazia di San Galgano, che ha la particolarità di essere senza un tetto. Non solo, ma qui si può anche vedere la spada infilata nella roccia dal santo, che ci ricorderà molto re Artù.

Gli altri luoghi

Partendo da Siena, possiamo dirigerci un po’ a nord e raggiungere così San Gimignano, celebre per le sue tante torri storiche. Di qui possiamo poi passare a Volterra, uno splendido borgo adagiato sulle colline, importante città sia nell’antichità che nel periodo delle signorie.

Andiamo poi fino alla costa, a Rosignano, dove si trova una bellissima spiaggia totalmente bianca. Di qui possiamo visitare Cecina, Livorno, ed altre località che ci faranno adorare il mare toscano.

Ecco la vacanza perfetta che mette insieme spiagge bellissime con i migliori borghi italiani e cibo delizioso. La Toscana è il posto giusto per tutto questo.