Se l’intento è quello di preparare qualcosa che possa stupire gli ospiti ma che non preveda la perdita di troppo tempo, questa è la strada giusta. Nella rubrica dedicata alla cucina, i buongustai di ProiezionidiBorsa propongono quotidianamente ricette della tradizione. E senz’altro la mela è l’ingrediente tra i più gettonati della stagione. Un esempio? Con “Una ventata d’amore con la torta veloce di mele e yogurt della mamma” il dessert sarà pronto in pochi minuti.

Questa sera, invece, il grande classico della torta di mele viene proposto in chiave magica grazie alla torta invisibile. Un nome singolare dovuto all’abbondante quantità di mele al suo interno che l’impasto quasi scompare dinnanzi a tanta bontà. Dunque, ecco la torta invisibile alle mele, un delizioso trucco di magia per stupire gli ospiti.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Ingredienti

1 kg di mele, possibilmente le “Golden” che più si prestano alla preparazione;

2 uova;

50 g di zucchero di canna;

20 g di burro;

100 ml di latte;

70 g di farina;

1 limone;

1 bustina di lievito per dolci.

Ecco la torta invisibile alle mele, un delizioso trucco di magia per stupire gli ospiti. Procedimento

Il primo passo per creare la torta è quello di lavare, sbucciare e tagliare a fette sottili. Inserire le mele in una ciotola, versare il succo di un limone e lasciare da parte. Successivamente inserire in una ciotola le uova e lavorarle con lo zucchero. Su formerà il classico composto spumoso e chiaro. A questo punto bisogna sciogliere il burro e versarlo al composto, allo stesso modo procedere con il latte. Setacciare la farina e il lievito e aggiungere al composto insieme ad un pizzico di sale. Scolare le mele ed aggiungerle alla torta. Prendere una tortiera imburrata, versare il composto e far cuocere in forno già caldo a 180° per circa 30 minuti. Una volta cotta, la torta sarà uno spettacolo da vedere grazie al ripieno di mele che faranno sparire in un gioco ottico gli altri ingredienti.