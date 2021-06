Con le alte temperature e l’afa che cominciano ad essere una costante, la fame tende a diminuire. D’altronde succede alla maggior parte di noi, ed è infatti una conseguenza naturale dell’estate. Durante il giorno ci sentiamo meno affamati, e abbiamo voglia di alimenti gustosi ma che rimangano leggeri. E che, quindi, non ci appesantiscano. Per questo motivo i bravi cuochi, con l’obiettivo di adattarsi a questi nuovi bisogni estivi, modificano alcune delle proprie ricette per renderle più light e, quindi, più facili da digerire.

Il dolce estivo

Se d’inverno tanti di noi hanno voglia di dolci molto corposi e con tanti ingredienti, l’estate proprio per quello che ci siamo appena detti le cose cambiano. In molti infatti in questi giorni iniziano a preferire un bel gelato, o comunque una torta leggera, magari alla frutta. Bene, proprio per questo, oggi presenteremo la ricetta di un dolce estivo da leccarsi i baffi, e che stupirà tutti gli ospiti a tavola.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco la torta alla frutta super leggera che non ha rivali per concludere un piacevole pasto d’estate all’insegna del gusto

Il dolce che presentiamo oggi è una deliziosa torta alle albicocche light. Magra e leggermente meno calorica della ricetta originale, grazie all’utilizzo dello yogurt greco. Andiamo a vedere come preparala. Dunque gli ingredienti che ci serviranno sono 150 grammi di zucchero, 200 di yogurt greco, 100 di burro, 500 di albicocche, 300 di farina, due uova e un tuorlo. Necessiteremo ovviamente anche di 15 grammi di lievito per dolci. Iniziamo tagliando a piccoli spicchi le albicocche, eliminando naturalmente il nocciolo, e mettiamole da parte all’interno di un recipiente. Successivamente andiamo ad unire lo zucchero con il burro, e montiamo il composto creato. Una volta che questo raggiungerà la densità desiderata, andiamo ad aggiungervi anche lo yogurt greco.

In seguito uniamo al composto anche il tuorlo e le due uova, e continuiamo a mescolare con delicatezza. In un altro recipiente versiamo la farina, e uniamola al lievito per dolci. Mescoliamo anche qui formando un composto compatto, e solo dopo averlo lavorato per bene aggiungiamolo all’altro impasto. Per ultime versiamo anche i pezzi di albicocche precedentemente conservate e, quindi, andiamo ad infornare. Dopo aver inserito il tutto in una tortiera rivestita, cuociamo per trenta minuti a duecento gradi. Ed ecco che, finalmente, il dolce sarà pronto per essere servito e gustato. Dunque ecco la torta alla frutta super leggera che non ha rivali per concludere un piacevole pasto d’estate all’insegna del gusto.