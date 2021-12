Fin dai tempi più remoti esiste la cosmesi e le donne da sempre la utilizzano per valorizzarsi. C’è chi si trucca di più e tutti i giorni, e chi meno e saltuariamente.

Durante le occasioni speciali, però, al di là delle solite abitudini, nessuna donna rinuncia a un po’ di make up. Tanto più quando si indossa un bell’abito elegante, è davvero immancabile.

Inoltre, in queste situazioni, si tende anche tutte ad azzardare un po’ di più e a discostarsi dal solito trucco quotidiano.

Ecco la tendenza make up che spopolerà nelle feste per sentirsi delle vere dive e sprizzare euforia da ogni poro

Manca ormai poco all’arrivo delle festività, Natale e Capodanno sono proprio dietro l’angolo. Saranno dei giorni in cui si uscirà di più e in cui voler spiccare, magari uscendo dalle consuetudini.

In effetti, la moda prefigura per i look festivi dei colori davvero glam e che non stenteranno a farsi notare anche nella folla.

Ovviamente, anche il make up dovrà essere all’altezza della situazione ed esprimere pienamente il nostro spirito festaiolo. Niente di più facile perché si sta affermando, infatti, una tipologia di trucco che si presta davvero. Inoltre, non è un semplice insieme di prodotti cosmetici, ma una vera e propria filosofia di vita. Una filosofia che urla la voglia di vivere, di libertà, di spensieratezza e svago. Si tratta del cosiddetto post pandemic glam.

Un trucco che c’è e si fa vedere, estremamente vibrante e che non ha paura alcuna di osare.

La parola d’ordine è glamour

Ai toni nude finora tanto in voga, si sostituiscono nuances molto più accese e decise. Lo scopo è quello di brillare e splendere come star sul red carpet.

Ecco dunque farsi strada ombretti glitterati e metallizzati, che vanno dall’argento al rame e all’oro. Possono essere opachi così come satinati.

Usati da soli o in combinazione con colori caldi e mat, quali il rosa, rosso o il marrone.

O ancora, ombretti in colori più tenui ma combinati ai glitter sticker, che porteranno un impareggiabile luccichio.

A conquistarci totalmente saranno poi gli ombretti duochrome che includono più sfumature, visibili al variare della luce che vi si riflette.

La matita immancabile, ma sarà un accompagnamento e non protagonista. Sarà bene comunque adottare qualche furba dritta per non farla sbavare e scampare l’effetto panda, dobbiamo essere perfette.

Le ciglia dovranno essere cariche, sì a quelle finte e a mascara volumizzanti per un effetto femme fatale.

Per quanto riguarda i rossetti, il rosso rimane intramontabile, ma il color mattone gli darà filo da torcere. Poiché dobbiamo brillare, ovviamente il must saranno i rossetti gloss. Qualora non ne avessimo, basterà una passata di un lip gloss trasparente al di sopra del rossetto per essere perfette.

Inutile forse dirlo, ma anche l’illuminante dovrà essere nel nostro beauty, darà luce all’incarnato.

Ecco quindi la tendenza make up che spopolerà nelle feste per sentirsi delle vere dive e sprizzare euforia da ogni poro.

