Tra i must dell’autunno e dell’inverno bisognerà fare i conti anche con qualcosa che spesso si ricollega al periodo estivo.

Infatti ci sono dei trend, spesso proposti per l’estate, che in alcuni casi saranno perfetti anche indossati nel periodo freddo.

Precedentemente si era già andati alla scoperta di stivali e calzature in generale che spopoleranno in autunno e inverno.

Oggi, invece, si cercherà di fare chiarezza su una stampa che spesso viene associata all’estate, la stampa floreale. Ecco la tendenza dell’autunno che spopolerà in inverno per essere alla moda in ogni occasione.

Le stampe con fiori saranno un vero e proprio must sia su capi d’abbigliamento che su accessori.

Sulle passerelle si sono viste stampe floreali declinate in maniera diversa con colori più scuri e meno accesi rispetto all’estate.

Tuttavia, la bellezza di queste stampe resta immutata sia sull’abbigliamento che su borse e accessori.

Il floreale può essere utilizzato su moltissimi capi di abbigliamento, dai jeans alle giacche fino ai vestiti.

Sarà, per prima cosa molto importante cercare qualcosa che si adatti alla nostra personalità oltre che al nostro fisico.

Ecco la tendenza dell’autunno che spopolerà in inverno per essere alla moda in ogni occasione

Lo stile si lega a doppio filo alle stampe floreali. Sarà necessario capire se si vuole stupire o se si preferisce la sobrietà. In questa stagione la maggior parte dei capi proposti sarà perfetta per ricreare dei veri e propri total look, dal pantalone al blazer floreale.

Tra i consigli di stile si ricorda che anche la scelta del tipo di stampa sarà importante per esaltare maggiormente la figura. Fiori molto grandi tenderanno ad appesantire mentre fiori piccoli, nella maggior parte dei casi, snelliranno la figura.

Chi non ama i colori, chiari o scuri che siano, potrà optare per un look monocromo. Un esempio è dato dal total white floreale.

Fantasie mix and match

Le più modaiole potranno osare degli abbinamenti mix and match di stampe molto diverse tra loro. Accostare stampe floreali diverse tra loro potrebbe sembrare un azzardo ma, se fatto con maestria, sarà ottimo per creare un look che non passerà inosservato.

Dark

Come si scriveva prima le fantasie floreali proposte per la stagione invernale avranno come comune denominatore colori scuri.

Infatti, rispetto ai colori chiari lo scuro maggiormente si adatterà al periodo freddo. Alcuni stilisti oltre a colori scuri hanno deciso di riproporre una vera e propria versione dark delle stampe floreali, meno comune ma molto affascinante.

Accessori floreali

Chi non osa il total look o il floreale su capi d’abbigliamento potrà inserirne un po’ giocando con gli accessori.

Infatti, gli accessori floreali come borse, foulard o cinture saranno protagonisti della prossima stagione.

In particolare le borse se declinate in versione floreale e delle grandi firme possono essere un indiscusso must have. L’investimento giusto su una chicca che non passerà mai di moda.

Oltre alle borse i fiori saranno presenti anche su cinture e foulard da abbinare a look di colori neutri.