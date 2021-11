L’inverno sta arrivando e i termometri stanno cominciando precipitosamente ad abbassare la loro linea di mercurio. Questo fattore, similmente al caldo torrido in estate, può causare dei problemi fisici da cui dobbiamo tutelarci, soprattutto se rientriamo in delle fasce a rischio. Per questo oggi spieghiamo quali parametri è meglio mantenere all’interno dei propri appartamenti per poter vivere al meglio. Infatti, ecco la temperatura ideale da tenere in casa per proteggere la salute contro il freddo secondo la scienza. Vediamo se la stiamo rispettando o se invece è necessario aggiustare il tiro.

Gli insidiosi pericoli del gelo invernale

Molti pensano che la calura nei mesi estivi rappresenti più un pericolo rispetto ai gradi che scendono sotto lo zero. Questo però non è necessariamente vero. Il freddo infatti rappresenta un pericolo sia per i bambini piccoli che per gli anziani. Inoltre, tende a creare anche dei disagi ai soggetti asmatici, ai cardiopatici, a coloro che sono affetti dal diabete e a chi soffre di reumatismi. Tra l’altro, chi non si copre bene potrebbe anche incorrere nei geloni, ovvero un’infiammazione dovuta all’esposizione al calore improvvisa dopo aver passato molto tempo a basse temperature. Non dimentichiamoci infine dei tipici malanni stagionali come tosse e raffreddore che in questo periodo possono anche essere scambiati per il Covid 19.

Ecco la temperatura ideale da tenere in casa per proteggere la salute contro il freddo secondo la scienza

Passiamo però al dunque. Per il nostro benessere è consigliabile mantenere gli ambienti interni a una temperatura compresa fra un minimo 18 e un massimo di 22 gradi. Per mantenere questo tasso di calore è necessario evitare le possibili dispersioni, evitando il più possibile di rivolgere il caldo verso l’esterno. Infatti qui abbiamo spiegato come scaldare casa risparmiando sulla bolletta con un oggetto che abbiamo in dispensa.

Inoltre secondo l’Istituto Superiore della Sanità il tasso di umidità dovrebbe aggirarsi fra il 40% e il 50%. È necessario, infatti, evitare che l’aria diventi troppo secca. Per evitare questo fenomeno basta comprare un umidificatore oppure porre dei contenitori d’acqua sopra i termosifoni. Infine, è anche necessario mantenere le stanze salubri, stando attenti ad arieggiare almeno una volta al giorno. Questo piccolo gesto potrebbe anche aiutare la prevenzione rispetto a patologie molto più gravi. Infatti in pochi ci pensano ma questa piccola accortezza potrebbe prevenire il cancro ai polmoni.

