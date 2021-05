Quando si decide di preparare la grigliata mista di carne si respira sempre un’aria di festa.

Non tutti però possono permettersi il lusso di avere uno spazio esterno dove montare il barbecue.

Inoltre, c’è chi non impazzisce all’idea di doverla fare in casa, o sul balcone, sia per i fumi che per le pulizie.

Per questi motivi, oggi siamo qui per spiegare un modo semplice e pratico per grigliare la carne in maniera divina anche in casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Infatti, ecco la tecnica segreta per ottenere una formidabile e deliziosa grigliata di carne utilizzando il forno di casa, senza impazzire per pulirlo.

La marinatura è il primo passo fondamentale

Innanzitutto, prima ancora di predisporre tutto il necessario per la nostra grigliata, bisogna marinare la carne. La marinatura varia in base ad i gusti personali, ma di solito i sapori e gli odori da inserire sono sempre gli stessi.

Prendiamo una ciotola abbastanza ampia ed inseriamoci tutta la carne.

Dopo di che prendiamo il rosmarino, il pepe, il sale, qualche spicchio d’aglio, il succo di due limoni, l’olio e il vino.

Tutti questi ingredienti andranno amalgamati con la carne, aiutandosi con le mani, fino a quando non viene tutto distribuito uniformemente.

Una volta finito, copriamo con pellicola e lasciamo marinare per 24 ore in frigorifero.

Quando siamo pronti, possiamo procedere con la cottura.

Ecco la tecnica segreta per ottenere una formidabile e deliziosa grigliata di carne utilizzando il forno di casa, senza impazzire per pulirlo

Ora prendiamo una teglia e copriamola con della carta forno, così durante la cottura il grasso colerà qui senza sporcare tutto. La teglia dovrà essere inserita più o meno sul ripiano intermedio del forno.

Un trucchetto è quello di mettere dei contorni, tipo patate, sulla carta forno. In questo modo assorbiranno loro tutti i sapori rilasciati dalla carne.

Fatto ciò, appoggiamo la carne sulla griglia, e posizioniamola ad una distanza di 15 centimetri dalla resistenza in alto.

Il forno andrà riscaldato a circa 220°, controllando sempre durante la cottura.

Un trucchetto finale per pulire il forno

Dopo aver cotto la carne, prendiamo la teglia e buttiamo via la carta da forno che ha svolto il suo dovere egregiamente.

Ora versiamo sulla teglia una miscela di acqua ed aceto, accendendo il forno a 50°.

Dopo un’ora estraiamo la griglia e, una volta raffreddato, puliamo il forno con un panno umido.