Si sa che il vetro accumulato deve essere riciclato raccogliendolo in primis in apposite buste. E successivamente consegnato nei giorni previsti per la gestione dei rifiuti, cosi come disposto nel luogo in cui si risiede.

Oggi però vogliamo dare qualche consiglio per creare nuovi oggetti dalle bottiglie di vetro. Allora ecco la tecnica furba per ridare nuova vita alle bottiglie di vetro e trasformarle in modo facile ed intelligente.

Qualche modo più semplice ed immediato

Possiamo utilizzare della colla a caldo e coprire parte della bottiglia con della corda. Poi utilizzarla così com’è, sfruttando il suo colore naturale, oppure colorandola con la bomboletta spray. Potremmo anche dipingere la superficie del vetro con i colori o disegnando le fantasie che più ci piacciono. In questo modo riusciremo a utilizzare la bottiglia, come vaso o come portacandela.

Ancora, procedendo semplicemente con un lavaggio accurato della stessa, la si potrebbe utilizzare per conservare l’olio e l’aceto.

Le bottiglie, così come sono, possono essere utilizzate anche come raccoglitori di lucine per creare degli angoli ad effetto, per una calda atmosfera in casa. Come fare? Semplicemente inseriamo il filo nella bottiglia e procediamo poi all’accensione delle lucine, dopo aver scelto accuratamente dove posizionarla.

Si potrebbe pensare alle bottiglie, anche come base per una lampada. Pensiamo a quelle che hanno delle forme più particolari ed ottenere così un oggetto più originale. Un esempio, su tutti, potrebbe essere la classica Marsalese, dal vetro marrone scuro o nero. Oppure potremo utilizzare una più resistente Champagnotta, o la singolare Pulcinella dalla forma panciuta.

Per un utilizzo alternativo delle bottiglie, adoperiamo una particolare tecnica che ci consente, con pochi mezzi, di tagliare e smerigliare il vetro. In tal modo potremo ottenere da una bottiglia, per esempio, anche un bicchiere lungo da birra o una coppa per macedonia. Si tratta di una tecnica che consente di tagliare a misura la bottiglia per inserire un portalampada, oppure direttamente una lampadina e creare un classico lampadario pendente.

Ecco dunque come procedere: anzitutto muniamoci di un tagliavetro, di guanti e di occhiali da lavoro. Poi chiediamo l’aiuto ad un’altra persona affinché possa tenere ferma la bottiglia, facendola lentamente ruotare, mentre incidiamo delicatamente con il tagliavetro, lungo il diametro della bottiglia. Quando avremo completato l’operazione, posizioniamo la parte rigata, ma non ancora tagliata, su una candela per due minuti, sempre ruotando lungo il diametro. Poi procediamo, sempre lungo la sezione, con uno shock termico, posizionando la parte della bottiglia, sotto l’acqua corrente. Subito dopo le due parti della bottiglia si staccheranno e dovremo procedere a levigare i bordi con la carta vetrata.

A questo punto ultimiamo con un panno umido, procedendo con attenzione a pulire accuratamente il piano di lavoro da eventuali residui. In definitiva, ecco il trucco per dare nuova vita alle bottiglie di vetro e trasformarle in modo facile ed intelligente.

