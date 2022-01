Le spezie sono apprezzatissime per il loro incredibile aroma, che è in grado di dare maggior sapore ai diversi alimenti con cui vengono abbinate.

Molti non ci pensano, ma sono anche ricche di straordinarie proprietà benefiche per il nostro organismo.

È molto importante conoscere le proprietà degli ingredienti che utilizziamo nelle nostre preparazioni, per cercare di essere più in salute possibile assumendo i giusti alimenti.

È altrettanto vero che a volte tendiamo anche sottovalutare le controindicazioni che invece sono importantissime da conoscere.

Ecco la stuzzicante spezia che utilizziamo spesso per ricette dolci e salate a cui dovremmo prestare attenzione per le sue controindicazioni

È fondamentale prestare attenzione a ciò che mangiamo, soprattutto se abbiamo problemi di salute dovremmo avere un occhio di riguardo in più.

Per esempio, se abbiamo il diabete potrebbe esserci d’aiuto questo delizioso frutto ricco di antiossidanti che non tutti conoscono.

Inoltre, ecco la stuzzicante spezia che utilizziamo spesso per ricette dolci e salate a cui dovremmo prestare attenzione per le sue controindicazioni, che vengono spesso sottovalutate.

Per quanto riguarda le spezie, la noce moscata che è caratterizzata da una leggera nota piccante, è una delle più apprezzate e utilizzate in cucina.

Possiamo trovarla in commercio sia sotto forma di polvere, in quanto viene già precedentemente macinata, che intera.

Questa spezia è ricca di proprietà, tra cui anche quella digestiva, ma se assunta in dosi eccessive può provocare dolori fisici, palpitazioni e problemi di concentrazione.

Ci possono anche essere, nelle situazioni più gravi, allucinazioni dovute ad una sostanza che contiene: la miristicina.

Generalmente, basta assumerla in quantitativi che non superino un cucchiaino raso per stare tranquilli e godere delle sue proprietà.

Inoltre, la noce moscata non è ideale per coloro che assumono psicofarmaci, per cui prima di utilizzarla sarebbe consigliato rivolgersi al dottore di fiducia.

La noce moscata è generalmente utilizzata nelle pietanze di carne ed in particolare nella preparazione delle polpette.

Per esempio la troviamo anche in questa goduriosa ricetta per preparare le polpette senza carne né pesce per tutta la famiglia.

Si abbina perfettamente anche a preparazioni cremose come il purè di patate oppure la besciamella.

È perfetta anche se spolverata sulla ricotta o utilizzata nelle ricette dolci, soprattutto per le torte che contengono già altre spezie come zenzero e cannella.

