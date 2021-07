Ecco la strepitosa ricetta per un riso saltato con semi di sesamo e carote

Il riso si può cucinare davvero in molti modi, come risotto, ad esempio, ci sono moltissime varianti, da quello cremoso a quello secco. Poi ci sono altri metodi per cucinare il riso, che cambia predisposizione alla cottura a seconda della varietà (carnaroli, vialone, pilaf, basmati, ecc.). Uno dei metodi più semplici, molto utilizzato in Oriente, è quello del riso saltato in padella con un filo di olio di semi. O di olio di riso.

Oggi presenteremo e seguiremo la preparazione di un riso speciale. Per un riso saltato con semi di sesamo e carote, ecco la strepitosa ricetta.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) 350 grammi di riso basmati oppure a chicco lungo (meglio se integrale);

b) 650 ml di acqua;

c) due cucchiai di olio di semi o di riso;

d) due pezzi di scalogno finemente tagliati;

e) una carota grattugiata e 1/2 carota tagliata a cubetti piccoli;

f) una costa di sedano tagliata fina;

g) un pezzo di zenzero (a piacere);

h) 100 grammi di sesamo.

Questi sono gli ingredienti per questa ricetta, tutti economici e facili da trovare. Ora vediamo la preparazione.

Preparazione

Una volta che abbiamo lavato il riso e lo abbiamo scolato, portiamo ad ebollizione l’acqua in una pentola e aggiungiamo il riso. Facciamo bollire finché il riso non ha assorbito tutta l’acqua, quindi per circa 15-20 minuti.

Nel frattempo, dopo aver tagliuzzato tutte le verdure, prepariamo un soffritto con lo scalogno, lo zenzero e la carota grattugiata. Dopodiché aggiungiamo le altre verdure e continuiamo a spadellare per qualche minuto.

È importante utilizzare l’olio di semi o l’olio di riso, per poter dare la giusta morbidezza al piatto, senza lasciare odori estranei.

Le verdure padellate devono essere croccanti, quindi prestiamo attenzione. Quando sono diventate croccanti, aggiungiamo il riso e continuiamo a padellare finché il riso non è pronto.

Facciamo grigliare leggermente i semi di sesamo in un padella e poi gli aggiungiamo. Spegniamo il fuoco, mescoliamo e lasciamo qualche minuto il riso fermo, in modo che i gusti si mescolino per bene.

Serviamo per un gran figurone.