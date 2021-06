Le polpette sono un secondo amato da tutti, e che riesce a soddisfare ogni palato. Infatti, ne esistono diverte tipologie, come le polpette di carne, o di pesce, o di verdure. Per questo, sono un ottimo stratagemma anche quando si desidera mangiar sano e leggero, o per avvicinare i bambini alle verdure con facilità.

Per quanto riguarda le polpette vegetariane, sono anche molto economiche e per questo possono essere uno stratagemma per risparmiare senza rinunciare al buon cibo.

Per cui, continuando a leggere vedremo come preparare in pochi minuti e con semplicità le polpette di spinaci e patate.

Ecco la strepitosa ricetta della nonna per delle polpette deliziose e salutari leggere e perfette per l’estate

Come vedremo, gli ingredienti sono pochi e molto economici, inoltre a seconda del proprio gusto personale, è possibile modificare la ricetta con le spezie che più si amano.

Ingredienti:

spinaci cotti 500 gr;

patate bollite 400 gr;

sale 1 cucchiaino;

mezza cipolla;

50 gr formaggio grattugiato;

pangrattato 3-4 cucchiai;

olio extravergine d’oliva, pepe, rosmarino q. b.

Procedimento

Preparare le polpette di spinaci e patate è molto semplice, e si comincia mettendo nel mixer tutti gli ingredienti tranne il pangrattato.

Dopo aver mixato per alcuni minuti, spostare il composto in una ciotola e aggiungere il pangrattato, fino ad ottenere un composto modellabile.

Ora, preparare le polpettine con le mani bagnate di olio e passarle nel pangrattato per creare sulle polpette una deliziosa crosticina.

Infine, cuocere le polpette in forno statico preriscaldato a 200 gradi per circa 30 minuti, girandole a metà cottura. In alternativa, si possono cuocere in padella con un filo d’olio.

A fine cottura ecco che le polpette saranno pronte per essere gustate.

Come accompagnare le polpette

Ecco, quindi, la strepitosa ricetta della nonna per delle polpette deliziose e salutari leggere e perfette per l’estate.

Queste polpette si accompagnano benissimo con del purè o con una crema di peperoni, per esaltarne il gusto e gli aromi. In alternativa, si possono anche servire con un delizioso sughetto, ma sempre cuocendo le polpette a parte perché restino croccanti e deliziose.