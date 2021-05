Come si sa lo sport rende felici ed aiuta a combattere lo stress. In molti, comunque, si chiedono come sia possibile che correndo sul tapis roulant come un criceto si possa superare lo stress della vita quotidiana.

Oppure, come dopo una pedalata in salita per due ore sudando e soffrendo, si possa essere così felici e rilassati.

La risposta sta nelle endorfine.

Le endorfine sono degli ormoni che donano la sensazione di felicità

Le endorfine sono degli ormoni che donano la sensazione di felicità e che permettono di ridurre la percezione del dolore. Sono quindi sostanze chimiche prodotte dal nostro cervello per sopportare meglio lo stress e la cui produzione aumenta del 500% durante l’attività fisica.

Come si usa dire, mente sana in corpo sano: lo sport non fa bene solo al fisico mantenendolo tonico e forte, ma anche alla mente.

Infatti, durante l’esercizio fisico solitamente c’è una fase iniziale in cui si soffre e si fatica. Ma poi, segue una fase in cui il corpo si abitua e ci si sente felici, euforici quasi, e pieni di vita.

Non solo lo sport, ma anche alcuni alimenti favoriscono la produzione di endorfine: il cioccolato ne è un esempio. Inoltre, anche ridere e fare l’amore favoriscono il rilascio di questi ormoni e rendono felici.

E così ecco la strepitosa molecola prodotta dal corpo per combattere lo stress e la tristezza e per essere felici e sereni sempre.

Creano dipendenza?

Ci sono persone che non sono d’accordo sul definire le endorfine come molecole magnifiche e dagli effetti puramente positivi. Infatti, c’è chi sostiene che le endorfine diano dipendenza e che per questo dovrebbero essere in parte temute come una droga. C’è chi paragona le endorfine agli oppiacei, e che quindi paragona lo sportivo incallito con un drogato di oppiacei.

Da un lato, è vero che questa sensazione di benessere può dare dipendenza, ma anche mangiare una fetta di torta, o il proprio piatto preferito. Si tratta di qualcosa che ci fa stare bene senza avere effetti deleteri sull’organismo. Per cui, non è assolutamente paragonabile ad una sostanza come l’eroina, o anche solo il fumo che invece danneggiano il corpo e rovinano la salute.

Quindi, per concludere, se proprio si deve avere una dipendenza nella vita, quella da endorfine è la migliore.

