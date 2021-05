Ora che siamo nella stagione giusta, sarebbe un vero sacrilegio non approfittarne per fare dei dolci a base di fragole. Anche in altre occasioni, abbiamo avuto modo di vederle inserite in delle gustose ricette.

Come ad esempio, l’imperdibile ricetta della cheesecake alle fragole pronta in 20 minuti perfetta anche per chi vuole restare in forma.

Ma oggi, vedremo come preparare velocemente un altro dolce, perfetto da mangiare a colazione o per una merenda sana e gustosa. Senza perdere ulteriore tempo, ecco la straordinaria ricetta del ciambellone alle fragole, soffice e goloso, pronto in dieci minuti.

Ingredienti per 6 persone

a) 220 gr di farina 00;

b) 120 gr di fragole senza scarti;

c) 50 gr di burro;

d) 3 uova medie;

e) 130 gr di zucchero semolato;

f) 150 ml di latte;

g) 1/2 bustina di lievito per dolci;

h) 40 gr fecola di patate.

Preparazione

Innanzitutto, prima di iniziare con la preparazione vera e propria del nostro ciambellone, laviamo per bene le fragole e tagliamole a pezzetti.

Ora versiamo in una ciotola le uova e montiamole con lo zucchero, aiutandoci con delle fruste elettriche.

Fatto ciò versiamo il burro, la farina setacciata, la fecola di patate, il lievito e il latte a filo, continuando a mescolare per bene.

Quando avremo raggiunto un composto cremoso, liscio e privo di grumi, versiamone metà all’interno dello stampo per ciambellone.

A questo punto aggiungiamoci metà delle fragole che avevamo messo da parte precedentemente, ricoprendole con un cucchiaio di zucchero.

Ora non ci resta che fare il secondo strato identico. Versiamo l’altra metà di impasto e livelliamo il tutto per fare in modo che la superficie sia omogenea e liscia. Poi disponiamo le altre fragole rimaste.

Quindi ecco la straordinaria ricetta del ciambellone alle fragole, soffice e goloso, pronto in dieci minuti!

Non ci resta che infornare la ciambella in forno statico, preriscaldato a 170° per 30 minuti.

Una volta sfornato, basterà lasciar raffreddare e decorare la superficie con lo zucchero a velo.

Quindi abbiamo visto come preparare questa ricetta molto semplice e veloce, che valorizzerà le fragole e stupirà chiunque per quanto è squisito.