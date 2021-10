Siamo grandi appassionati di piante e giardinaggio ma siamo stanchi dei grandi classici? Orchidee, ortensie, rododendri e ciclamini ci hanno stancato? Siamo capitati nel posto giusto. Oggi noi di ProiezionidiBorsa sveleremo come coltivare e curare una pianta unica nel suo genere e poco conosciuta. Quindi iniziamo a preparare i nostri vasi. Ecco la straordinaria pianta che darà al nostro giardino un colore davvero inaspettato. Se siamo amanti dello stile gotico e il nero è il nostro colore preferito, questa è proprio la pianta che fa per noi. E con pochi semplici accorgimenti resisterà molto a lungo.

La pianta di cui sveleremo i segreti è l’Aeonium Arboreum Atropurpureum, detto anche “Aeonium testanera”. La pianta è originaria delle Canarie ma possiamo tranquillamente trovarla anche nei vivai dei nostri territori nella zona riservata alle piante grasse.

La particolarità di questa varietà di Aeonium è che intorno ai suoi rami fioriscono rosette di foglie di colore viola scuro o nero. Una particolarità che la rende scenografica e che darà ai nostri giardini un tocco “dark” davvero suggestivo. In più, se la curiamo bene, ci darà gioie per molto tempo. È infatti una pianta sempreverde che resiste per diversi anni.

Come coltivare l’Aeonium testanera

L’Aeonium testanera è una pianta che richiede condizioni particolari per dare il meglio di sé. Ma non ci spaventiamo. Possiamo tranquillamente coltivarla in vaso o in giardino.

La temperatura ideale per l’Aeonium è compresa tra i 20 e i 30 gradi. Tuttavia le piante adulte possono resistere a temperature inferiori anche ai 10 gradi. Il posizionamento sarà fondamentale. Meglio evitare l’esposizione diretta al sole, anche in inverno.

Se viviamo in una zona con temperature miti possiamo piazzare la pianta tranquillamente in giardino. Per crescere bene avrà bisogno di un terreno poroso e drenante, e di una concimazione con prodotti liquidi per piante grasse a intervalli mensili.

Se invece viviamo in una zona più fredda meglio optare per il vaso. Scegliamo un contenitore in terracotta e riempiamolo con un terzo di terra per piante, un terzo di sabbia e un terzo di lapillo vulcanico. In queste condizioni riuscirà a trarre i nutrienti dal terreno senza rischiare di seccare.

Come curare la pianta

Una volta capite le condizioni ideali per piantare e coltivare l’Aeonium, dobbiamo capire come curarlo per mantenerlo sano e rigoglioso. Nei mesi freddi dovremo innaffiare la pianta con poca acqua una volta ogni 30 giorni. L’Aeonium ha bisogno d’acqua ma odia i ristagni. Potrebbero rovinare i suoi splendidi fiori neri.

In estate, invece, dobbiamo aumentare frequenza di innaffiatura e quantità d’acqua. Il terriccio troppo secco è dannoso quanto quello troppo umido. La potatura, infine, è molto semplice. Ci basterà rimuovere i rami secchi e gli steli appassiti, e la pianta crescerà forte e rigogliosa.

