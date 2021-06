Insomma, molte volte giornate noiose e senza emozioni o giorni sempre uguali. Molti si danno alla lettura, altri allo sport. Tuttavia, c’è chi trascorrendo gran parte del tempo a casa per le faccende domestiche, ha bisogno di ravvivare la giornata. Quindi, la Tv diventa il migliore alleato.

In questo contesto, la fama delle soap opera o telenovele che dir si voglia, deriva dalla loro vicinanza alla realtà. Quindi, abbiamo episodi, molto simili alle nostre giornate tipo ma in cui, a differenza delle nostre, accade sempre qualcosa.

Ed è proprio quel qualcosa che spezza la nostra routine quotidiana di cui abbiamo bisogno per divertirci un pò. Il tutto, semmai, mentre prepariamo il pranzo per nostro marito o stiriamo i vestiti per i nipoti. Dunque, ecco la speciale classifica delle telenovele più lunghe di sempre, compagne delle nostre giornate e capaci di colmare i momenti di solitudine.

La classifica delle telenovele più lunghe di sempre

La caratteristica che accomuna le soap opera è quindi la dinamica sentimentale fatta di colpi di scena e per talune l’estrema lunghezza.

Infatti, alcune di esse hanno addirittura accompagnato davanti al televisore intere generazioni. Ecco, quindi, la speciale classifica delle telenovele più lunghe di sempre, compagne delle nostre giornate e capaci di colmare i momenti di solitudine.

Al primo posto c’è “Sentieri“, conclusa con 18.262 puntate.

Al secondo posto troviamo “General Hospital”, con oltre 14.000 puntate, e ancora in corso.

Quindi, al terzo posto, ” Così gira il mondo”, con ben 13.858 puntate e giunta al termine.

Si posiziona al quarto posto, invece, “Una vita da vivere”, anch’essa giunta a conclusione, con 11.136 puntate.

Ancora, “Febbre d’Amore”, ancora in corso, può vantare oltre 11.000 puntate, si posiziona al quinto posto.

Al sesto posto troviamo “La valle dei pini”, anch’essa conclusasi, con 10.755 puntate.

Il settimo posto è occupato da “Destini”, con 8.891 puntate, e giunta al termine.

Segue all’ottavo posto “Beautiful”, con oltre 8.200 puntate, e ancora in corso.

Nono posto per “Quando si ama”, con 3.169 puntate, e giunta a conclusione.

Decimo posto, poi, per “Il segreto”, ancora in corso, con oltre 2.200 puntate.

Infine “Santa Barbara”, anch’essa giunta a conclusione, con 2137 puntate e “Una vita”, ancora in corso, con oltre 1.150 puntate.

Insomma, grazie a “queste amiche di sempre”, che rappresentano un punto fisso della nostra giornata, non mancherà mai la compagnia.

