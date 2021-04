I tappeti sono un ottimo complemento d’arredo per decorare e abbellire ogni casa. Hanno il grande potere di dare carattere anche all’arredamento più banale. Ne esistono di ogni forma e dimensione e pulirli nella maniera più corretta è importante per mantenerli nella loro forma migliore per più tempo possibile.

Sia per i tappeti grandi, che per quelli più piccoli, la lavatrice non è la soluzione giusta. Il tappeto lavato in lavatrice, o pulito in modo troppo energicamente, si rovinerà velocemente. Meglio scegliere metodi più naturali ma meno aggressivi, come quello che stiamo per vedere insieme in questo articolo. Ecco la soluzione geniale per igienizzare i tappeti di casa al 100% senza fatica e mantenerli perfetti e straordinari nel tempo. Scopriamola insieme.

Una miscela portentosa ma naturale

Per garantire ai tappeti una lunga vita, bisogna lavarli regolarmente da cima a fondo. La prima cosa da fare è eliminare la polvere che si accumula sul vello.

Per fare questa operazione, possiamo utilizzare una comune scopa di saggina, da passare delicatamente sulla superficie. A questo punto, bisognerà passare al lavaggio vero e proprio, scendendo più in profondità.

La miscela portentosa, di cui parliamo, ha come ingrediente principale il borace, un cristallo noto per le sue proprietà disinfettanti e antisettiche. Ecco la soluzione geniale per igienizzare i tappeti di casa al 100% senza fatica e mantenerli perfetti e straordinari nel tempo.

La preparazione

Le dosi precise per la preparazione della miscela sono: una tazza di borace, una tazza di bicarbonato, mezza tazza di amido di mais e quindici gocce di olio essenziale, della profumazione che preferiamo. Dopo aver miscelato bene il tutto, avendo cura di non lasciare grumi, il composto andrà steso sul tappeto e bisognerà lasciarlo agire per almeno due ore. Ma anche qualche ora in più se ne abbiamo la possibilità.

Per rimuovere il composto, passeremo l’aspirapolvere, e il gioco è fatto! Il tappeto risulterà subito pulito, igienizzato in profondità, e profumato grazie all’azione dell’olio essenziale.

Avvertenze e consigli

Durante la pulizia, il tappeto non deve essere messo in verticale, ma appoggiato, per evitare di rovinare il vello. È meglio non utilizzare elettrodomestici, ma affidarsi solo all’utilizzo di una scopa di saggina, come detto precedentemente.

Al massimo, si potrebbe passare l’aspirapolvere. Ma solo sul retro e senza esagerare. Inoltre, il tappeto non va mai battuto fuori dalla finestra, neanche con il battipanni, poiché anche questo movimento potrebbe rovinarne il vello.

In presenza di macchie ostinate, meglio non utilizzare detersivi aggressivi. Ma metodi più naturali, allo stesso modo efficaci.

Come ultima raccomandazione, ricordiamo di non sfregare troppo energicamente il tappeto in nessun caso. Neanche in presenza di macchie resistenti.