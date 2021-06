Durante la bella stagione si trascorrono piacevolmente molte ore della giornata all’aperto e negli spazi verdi della propria casa. Non sé necessario avere degli spazi molto ampi per realizzare un angolo di paradiso perché anche un balcone può diventare una vera e propria chicca. Abbiamo illustrato alcune semplici ma efficaci idee nell’articolo: “Quasi nessuno ci pensa ma è questo il trucco per valorizzare un balcone stretto e piccolo in modo economico”. Chi invece ha la fortuna di avere un giardino può divertirsi ad abbellirlo in differenti modi. Ecco la soluzione geniale per creare una favolosa aiuola fai da te piena di fiori e piante grasse in giardino senza spendere molti soldi.

Cosa serve

Per realizzare un’aiuola davvero originale senza dover ricorrere a professionisti della muratura, serve la giusta dose di creatività e qualche materiale di risulta. Molto spesso capita di avere nella cantina o nel vano degli attrezzi da giardino alcune tegole in più che sono riposte in un angolo da anni. Questo potrebbe essere il momento adatto per spolverarle e dare loro nuova vita. Le tegole non solo sono molto belle per il loro colore rossiccio, ma si prestano molto bene agli incastri e ai giochi di forme per dare vita ad una aiuola dinamica e molto originale.

Tutto quello che si deve fare è scegliere il diametro dell’aiuola e piantare nel terreno le tegole in verticale per circa metà della loro lunghezza. Queste serviranno a delimitare la porzione di giardino nella quale si desidera creare l’aiuola che andrà poi abbellita con i fiori che più si preferisce.

Gli amanti dell’arte possono anche divertirsi a decorare la superficie delle tegole con delle pitture colorate per dare una nuance differente dalla terracotta. Per ampliare il diametro dell’aiuola si potrebbe posizionare attorno alle tegole delle pietre bianche e piatte di modo da realizzare una vera e propria cornice. Con un po’ di creatività, anche materiali semplici ed economici come le tegole possono far diventare il giardino un vero e proprio ambiente ricercato.

