Partiamo dal presupposto che è doveroso seguire le indicazioni dei medici e del Ministero della Salute riguardo l’uso della mascherina. Però è anche vero che quando si torna a casa e ci si leva la mascherina non può che accedere si spaventarsi ogni volta. Comedoni, punti neri sporgenti, pelle lucida, sensazione di sporco sul viso, labbra screpolate, rush cutanei, sfoghi che prudono. I disagi sulla pelle della mascherina sono all’ordine del giorno. Questo perché la pelle non respira e la mascherina grazie alla condensa che si forma per via della respirazione, crea un ambiente umido perfetto per spore e batteri che possono causare le infezioni.

E allora le persone si sono ridossate in farmacia o si sono buttate negli acquisti online alla ricerca di un rimedio per questi problemi cutanei che non sembrano mai passare e che ritornano sempre più prepotenti. Soldi spesi inutilmente perché i sintomi tornano ogni volta con maggior insistenza. Quindi non basta vivere la situazione stressante dell’emergenza sanitaria, bisogna convivere anche con inestetismi. Banali vezzi estetici che però non aiutano il buon umore, che non aiutano a pensare positivo e a vedersi bene.

Ma ecco la soluzione da acne da mascherina economica ed efficace che non potrà non lasciare soddisfatti.

Sembra banale ma non lo è

Ecco l’ingrediente segreto che aiuterà senz’altro a sconfiggere questi problemi dermatologici: l’argilla! L’argilla è un composto minerale che fin dall’antichità viene usato per impacchi di bellezza. Ha un’azione rigenerante senza precedenti, purifica in profondità. La pelle appare subito più pulita e distesa e la sensazione di lucido è solo un vago ricordo.

Tutte le varietà di argilla

In commercio si trovano tantissime tipologie differenti di argille che differiscono in base al loro coloro e composizione. L’argilla bianca per pelli delicate, l’argilla gialla per pelli over, l’argilla verde utile per la microcircolazione, l’argilla rossa per le pelli acneiche e l’argilla rosa per la pelle del corpo.

