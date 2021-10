Tutti abbiamo in casa una confezione di guanti di lattice. Si tratta di oggetti che possono tornare utili in mille occasioni. Ad esempio, quando dobbiamo fare le pulizie, se vogliamo usare della vernice senza macchiarci le mani o per maneggiare degli ingredienti in cucina con un occhio di riguardo all’igiene.

Questi guanti hanno però un inconveniente di cui tutti abbiamo fatto esperienza. Dopo averli utilizzati, rimane sulle mani un odore sgradevole. E l’odore dei guanti di lattice purtroppo non è semplice da rimuovere con acqua e sapone. Anche dopo aver lavato le mani diverse volte, spesso l’odore non se ne va dalla pelle, e può permanere anche un paio di giorni.

Ecco la soluzione che funziona subito per eliminare l’odore dei guanti di lattice dalle mani

Non disperiamo, c’è una soluzione rapidissima per eliminare subito l’odore dei guanti di lattice dalle mani. Basterà un minuto per eliminarne ogni traccia, e non avere il fastidio delle mani che puzzano. Ma di quale soluzione stiamo parlando? Si tratta di un trucco casalingo, non occorre comprare prodotti specifici. Ecco la soluzione che funziona subito per eliminare l’odore dei guanti di lattice dalle mani.

Basta lavarsi le mani con qualche goccia di aceto

L’aceto è un ingrediente che tutti abbiamo in cucina. Ma non si utilizza soltanto a tavola. È anche un alleato prezioso per la pulizia della casa, e persino per eliminare i cattivi odori.

Anche se l’aceto ha un odore pungente, infatti, in realtà fa miracoli per eliminare gli odori.

E possiamo sfruttarlo anche in questo caso. Basterà qualche goccia di aceto per rimuovere subito il fastidiosissimo odore dei guanti di lattice dalle mani.

Procediamo in questo modo. Bagniamoci le mani con acqua tiepida, poi versiamoci sopra circa un cucchiaio di aceto. Distribuiamo bene l’aceto su tutta la superficie delle mani, e specialmente vicino e sotto le unghie. Qui infatti potrebbe essersi depositata la polverina all’interno del guanto. Dopo un minuto le nostre mani non puzzeranno più di lattice!

Anche per eliminare l’odore di aglio e cipolla

Lo stesso trucco può essere utilizzato per eliminare altri odori dalla pelle, per esempio quelli di aglio e cipolla. Così potremo maneggiare questi ingredienti in tutta libertà senza temere di avere le mani puzzolenti per ore.

Ma c’è anche un altro metodo per eliminare l’odore di aglio da dita, coltelli e tagliere. Si tratta del trucco del pomodoro. Ecco in cosa consiste.