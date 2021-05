In Italia esiste un gran numero di contribuenti che ogni mese riesce a mettere da parte del denaro per una serie di ragioni. Vi sono i risparmiatori che temono gli imprevisti, altri che desiderano una vecchiaia senza restrizioni economiche. Altri ancora hanno l’obiettivo di aiutare i figli e di sostenerli negli studi universitari o nell’acquisto di una casa. Secondo i nostri esperti “È incredibile ma non tutti sanno quanto fruttano 50.000 euro in un anno in banca senza rischi sul conto”. Conviene difatti valutare alternative valide e che garantiscono rendite annue piuttosto che lasciare il denaro sul conto corrente. Si eviterebbe così di vederlo diminuire a causa dell’inflazione, dei costi di gestione e di eventuali patrimoniali. Per la Redazione ecco la soluzione che anche le banche scelgono adatta a tutti per far fruttare i soldi e mettere i risparmi al sicuro.

I consulenti finanziari consigliano sempre di diversificare gli investimenti, ma di non rinunciare ad essere degli investitori. E ciò perché è sin troppo evidente che l’attuale mercato purtroppo garantisce rendimenti sempre più modesti. Per chi non vuole vivere il rischio di perdite finanziarie esistono strade più comode e sicure. Si può infatti proteggere comunque la liquidità e accantonare somme di denaro con serenità senza privarsi dell’occasione di interessanti guadagni. Del resto ecco la soluzione adatta a tutti per far fruttare i soldi e mettere i risparmi al sicuro che anche le banche scelgono. E che molti titolari di conto purtroppo ignorano del tutto o non valutano con la necessaria attenzione Si tratta di un mercato in costante crescita che sta attirando l’attenzione di molti istituti bancari.

I nostri consulenti suggeriscono infatti di non trascurare l’attuale tendenza di investire in oggetti e opere d’arte. Come accade anche per i beni rifugio, si tratta infatti di investimenti intramontabili su cui puntano anche le banche. Non a caso, innumerevoli istituti finanziari investono nel mercato dell’arte o in oggetti da collezione. E inoltre offrono ai clienti una consulenza affidabile e competente sull’acquisto e sull’investimento in opere di artisti contemporanei.

Ciò perché per comprare un’opera bisogna avere competenze specifiche sulle dinamiche e sul valore del mercato d’arte. Investendo in arte si ha modo ci acquistare un quadro, una scultura o altro tipo di creazione e di rivenderlo quando il valore artistico dello stesso aumenta. Un’alternativa valida all’acquisto di un’opera d’arte consiste nel comprare soltanto delle quote di opere artistiche. Così facendo si può iniziar con pochi soldi a muovere i primi passi nel mercato dell’arte contemporanea e a valutare la convenienza dell’investimento.