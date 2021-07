Nel mare Ionio si trova una piccola isola molto speciale. Il suo nome è Paxos. Un’isola stupisce tutti coloro che vi approdano. Eccola sorgere a poco più di 11 chilometri a sud dall’isola maggiore di Corfù, facilmente raggiungibile col traghetto da Bari e Brindisi.

Una delle particolarità di Paxos è che nasce nel mito. La leggenda narra che il dio del mare Poseidone voleva ricavarsi un luogo tranquillo dove amoreggiare con Anfitrite. Così decide di staccare un pezzo dell’isola di Corfù. Ecco la silenziosa isola delle farfalle dal mare turchese mozzafiato e spiagge selvagge. Il suo nome significa letteralmente “pace”, ma Paxos offre molto di più ai suoi visitatori.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Sull’isola si trovano 3 paesi dall’aspetto molto diverso tra loro. Lakka dalle acque turchesi, accoglie con taverne tipiche, una splendida chiesa bizantina, la Casa veneziana di Drihoutsi e il faro dalla vista eccezionale su Corfù. Gaios è il paese principale dell’isola. Le stradine strette, i bianchi edifici in stile veneziano e le taverne dal cibo squisito rendono questo luogo una meta ospitale e desiderata. A completare l’opera un museo di tradizioni, una fortezza veneziana e l’affaccio sull’isoletta di San Nicola. Poi Loggos con le sue case tradizionali in pietra e le colline che prendono un colore dorato grazie alle coltivazioni di ulivo. Una baia da mille e una notte, dove trovare ristoro e rispecchiarsi nelle stelle.

Poi Moggosissi e Antipaxos, le due isole meta dei più avventurosi alla ricerca di spiagge silenziose, acqua immobile turchese e celeste, spiagge bianche di sabbia fine. Ancora a completare il quadro naturale di bellezza i vigneti, i giardini di mandorle, fichi, limoni e i sentieri da esplorare per raggiungere vedute mozzafiato.

Ecco la silenziosa isola delle farfalle dal mare turchese mozzafiato e spiagge selvagge

Paxos è un luogo incantato, una perla che splende nel mar Ionio diversa da tutte le altre isole. I suoi abitanti, i piccoli panifici che sfornano pane tradizionale, le taverne, le piccole chiesette che sbucano dappertutto sull’isola sono un’eccezione al turismo di massa. Per non parlare del mare verde-azzurro e delle spiagge di ciottoli e sabbia bianca che cingono tutta l’isola e gli isolotti.

Sebbene lasciate alla loro natura, le spiagge sono attrezzate e lì sorgono ristoranti ottimi per soste gustose. In alcune di esse, ulivi e vegetazione della macchia mediterranea, offrono refrigerio anche nelle giornate più calde. Infine, Paxos è chiamata l’isola delle farfalle. Qui questi splendidi animali sono di 40 specie diverse. Ma una è la più bella e si chiama Papilionidae. Vale la pena andare a Paxos solo per fotografarla.