Ogni tanto, quando facciamo zapping in televisione, capita che troviamo un film o una serie che guardavamo da piccoli. Immediatamente, veniamo travolti dalla nostalgia di quando magari mangiavamo la merenda prima di fare i compiti proprio di fronte a quella serie TV.

Con l’avvento dei servizi di streaming, possiamo attivamente cercare su queste piattaforme quel film o quel cartone che tanto adoravamo da piccoli e guardarlo quando vogliamo.

Oggi, perciò, parleremo di una serie che sicuramente farà venire in mente tanti ricordi a una parte del pubblico.

Il cartone che ci piaceva da piccoli

Se andiamo su Prime Video in questi giorni, possiamo vedere una serie uscita nel 2017: la quinta stagione di Samurai Jack. Questo nome risuonerà forte nella mente di tante persone nate negli anni ’80 e ’90, che da piccoli hanno visto le prime stagioni di questa serie.

Samurai Jack, infatti, è uscita originariamente nel 2001 ed era visibile sul canale Cartoon Network.

Si trattava di una serie adatta ai bambini, ma che allo stesso tempo raccontava una storia adulta ed emozionante, “da grandi” insomma. La storia narra di un Samurai chiamato Jack, il cui regno è stato conquistato da un malvagio demone di nome Aku. Racconta, quindi, della lotta di Jack per salvare il suo regno, e poi tutto il Mondo, dal suo acerrimo nemico.

Ecco la serie TV in streaming che ci farà tornare bambini e ci colpirà con un turbine di emozioni

La serie è proseguita per 4 stagioni e poi si è conclusa senza dare un degno finale. Per fortuna, però, dopo oltre 10 anni, è stata “resuscitata” per una quinta stagione, che è uscita nel 2017 e solo ad inizio 2022 è arrivata in italia. Ora è disponibile su Prime Video.

La quinta stagione è emozionante perché da un lato ci fa rivivere quella serie che tanto abbiamo amato da piccoli. Dall’altro lato, ha una trama più matura e più cupa delle stagioni precedenti, quindi è più adatta a un pubblico adulto.

La storia riprende da dove si era interrotta la quarta stagione e porta a termine le vicende iniziate ormai oltre vent’anni fa. Non sveliamo nulla, ma consigliamo a tutti di guardarla per fare un tuffo nei ricordi.

Ecco, dunque, la serie TV in streaming che sorprenderà, emozionerà e, soprattutto, ci farà tornare bambini.

