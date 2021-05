È disponibile su SKY questa serie che sta facendo innamorare e appassionare tutti alla storia dell’Impero Romano, “Domina”. Si compone di 8 episodi, uno più avvincente dell’altro, se si comincia a vedere, non smetteremo più. Ecco la serie pre-estiva che sta incantando tutti e sta facendo venire voglia di un weekend romano alla scoperta dell’Antica Roma.

Ideata da Simone Burke è ispirata alla storia di Livia Drusilla, terza moglie di Gaio Giulio Cesare, l’Imperatore Augusto, figlia di Marco Livio Druso Claudiano. È una storia avvincente, le donne hanno un ruolo primario in un’epoca dove le donne erano destinate a prendere marito e a dare loro eredi.

Livia Drusilla è l’emblema di una donna forte, intelligente, fortemente legata e orgogliosa delle sue origini, e pronta a tutto per difendere i figli. Si intrecciano drammi, passioni, amori, intrighi, poteri politici, nella grande Roma. In uno dei periodi storici più avvincenti della storia Roma.

Livia Drusilla, il personaggio principale è interpretato benissimo dapprima dall’attrice Nadia Parkes e poi dalla bravissima e bellissima Kasia Smutniak. Diventa la donna più potente e influente, attesa la grande considerazione che l’imperatore Augusto nutre nei suoi confronti. È lei che muove la scacchiera del potere, riesce a vendicare il padre e a dare potere ai suoi figli, avuti dal precedente marito. Lei e Augusto non avranno figli, ma il loro matrimonio dura per oltre 50 anni. E il primogenito di Livia, Tiberio, di spiccata intelligenza proprio come la madre, sarà il successore di Augusto. Livia imperatrice di Roma è un personaggio di spiccata bellezza ed intelligenza, tutta le serie ruota intorno a lei. Dacché aveva perso tutto, riesce a riottenere tutto, diventando la donna più potente di Roma e muovendo tutti i personaggi con grande astuzia e intelligenza.

Questa epica serie è davvero avvincente, tanto da far riprendere, a chi la guarda, i libri di storia e ripercorrere uno dei periodi più avvincenti della storia di Roma.

Approfondimento

