Avere le unghie e le mani sempre ben curate può fare la differenza in tantissimi contesti. Può dire molto di noi, farci sentire a nostro agio quando ci presentiamo ad una persona nuova. Per non parlare di un’occasione come una discussione di laurea o la presentazione di un progetto. Abbiamo tutti gli occhi puntati addosso e ci teniamo a fare una bella figura.

Purtroppo in alcuni contesti sociali e lavorativi l’abito fa il monaco. Un aspetto trasandato potrebbe essere visto come mancanza di cura per noi e per quello che facciamo. Anche inconsciamente ci rendiamo conto che le mani sono un vero e proprio biglietto da visita.

Quando si parla di mani curate non significa per forza avere l’ultima nail art in voga al momento. Anche solo uno smalto naturale o le unghie ben limate possono fare la differenza. Il problema è che però non sempre possiamo permetterci di andare al salone. Magari per mancanza di tempo o perché non possiamo spendere tutti quei soldi ogni mese.

Ecco la semplicissima tecnica per mettere lo smalto classico o il semipermanente da soli per unghie perfette senza sbavature

Ecco allora che si può comunque procedere alla manicure fai da te. Ormai in commercio è possibile reperire non solo i classici smalti “nail polish” ma anche i semipermanenti. Sicuramente questi ultimi richiedono un po’ più di manualità e un fornetto apposito per l’asciugatura. Ma conoscendo questa semplice tecnica per un’applicazione quasi professionale non sarà un problema.

Step per una manicure perfetta

La base è molto importante. Disinfettiamo le unghie, spingiamo le cuticole ed eliminiamo le pellicine. Limiamo le unghie per ottenere la forma desiderata e più simile possibile per tutte. Dopodiché applichiamo una base trasparente che farà durare più a lungo lo smalto. E un top coat finale per sigillare bene il colore che abbiamo scelto di mettere.

Ovviamente se utilizziamo lo smalto semipermanente ci saranno altri passaggi da effettuare. A partire dalla base fino al top coat si dovrà procedere con l’asciugatura nel fornetto.

Stesura dello smalto

Oggi ci concentreremo su questo. Sembra facile ma soprattutto quando si fa da soli non è semplice dipingere alla perfezione entrambe le mani. Dopo aver preparato la base preleviamo un po’ di smalto del colore che vogliamo dalla boccetta. Preleviamo una goccia e poggiamo l’applicatore al centro dell’unghia.

Ora spingiamo verso le cuticole il pennellino dello smalto, ma delicatamente. Prima verso il lato sinistro e completiamo l’arco dell’unghia risalendo verso l’alto. Ripartendo dalla parte centrale facciamo la stessa cosa sul lato destro dell’unghia. Finiamo ripassando sulla parte centrale e in soli 3 movimenti ecco applicato lo strato di smalto senza nessuna sbavatura.

Quindi, ecco la semplicissima tecnica per mettere lo smalto in modo impeccabile anche a casa. Sicuramente i primi tempi ci vorrà un po’ di pratica e faremo qualche errore. Però nulla di irrecuperabile con un po’ di solvente o usando dello smalto trasparente sulle cuticole.

Approfondimento

Questa nuova tendenza unghie primavera estate 2022 sta già spopolando grazie all’effetto spettacolare e raffinato di questo smalto